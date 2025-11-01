Valanga sulla Cima Vertana: morti tre scialpinisti in Alto Adige

Bolzano, 1 novembre 2025 – Tragedia sulla Cima Vertana nella zona del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti. Sepolti sotto la neve hanno perso la vita 3 persone.

Sono tre gli scialpinisti morti dopo essere stati travolti da una valanga oggi pomeriggio sulla Cima Vertana, montagna del gruppo dell'Ortles in Alto Adige. Le vittime sono di nazionalità tedesca.

Le vittime sono una donna e due uomini, originarie della Germania e, come appreso dai soccorritori, tutte di giovane età. I soccorritori giunti sul posto hanno purtroppo solo potuto constatare il decesso dei tre escursionisti.

Il gruppo di escursionisti era formato da cinque persone e stava scalando la parete nord. La tragedia si è consumata a circa 3.200 metri di altezza. L'allarme è scattato verso le 15,50 dopo che la slavina si sarebbe staccata da sotto la cima. Tra gli appassionati di alpinismo e sci alpinismo la Cima Vertana, alta 3.545 metri, è sicuramente una delle più frequentate in quella zona al cospetto di sua 'maesta'' l'Ortles. Sul posto si sono recati due elicotteri, 'Pelikan 1' e 'Pelikan 3', i vigili del fuoco volontari di Solda, il Soccorso alpino di Solda, agenti del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Silandro.

Con l’inizio della stagione invernale torna dunque in primo piano la sicurezza in montagna legata in particolare al rischio valanghe. L’ultimo episodio di valanga registrato sulle Alpi risale infatti allo scorso marzo. La valanga che si era staccata dalla Forcella Giau, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, aveva travolto tre alpinisti.