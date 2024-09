Il ciclone Boris travolge l’Italia: un morto. Nubifragi e allagamenti, le news sul maltempo in diretta

07:58

Forti disagi nel Salernitano

Allagamenti e disagi in provincia di Salerno. Le squadre dei vigili del fuoco da ieri pomeriggio sono impegnate nelle zone di Ponte Barizzo e Capaccio per l'allagamento di un deposito farmaceutico e un'autorimessa per le quali è stata necessaria l'aspirazione delle acque con idrovore e motopompe con le squadre di Eboli, Agropoli e Giffoni Valle Piana, oltre ai mezzi speciali partiti dalla centrale di Salerno. Situazione simile nell'Agro Nocerino Sarnese, soprattutto a Nocera Superiore: in via Starza sono state recuperate due famiglie, bloccate in casa dall'acqua e messe al sicuro a causa dell'allagamento di locali sottostanti al livello stradale. Danni anche a Salerno: in via Mazzetti, in località Matierno, un pino è caduto sulla strada, investendo delle auto parcheggiate. Fortunatamente, al momento, la situazione è in evoluzione