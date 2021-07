Cicciolina non delude mai. E anche stavolta è bastato fare il suo nome per accendere i riflettori e l’attenzione su un evento che puntava a salvare un centro culturale umbro. L’ex pornostar ed ex deputata ha infatti giocato un’originale partita a scacchi a Perugia, vincendo contro due uomini e perdendo contro una donna. "Ho iniziato a giocare da bambina con mio padre e in pochi conoscevano questo mio lato B… ", ha detto prima della partita, strappando sorrisi e applausi. E grande è stato lo stupore del numeroso pubblico accorso per vederla giocare a scacchi quasi...

Cicciolina non delude mai. E anche stavolta è bastato fare il suo nome per accendere i riflettori e l’attenzione su un evento che puntava a salvare un centro culturale umbro.

L’ex pornostar ed ex deputata ha infatti giocato un’originale partita a scacchi a Perugia, vincendo contro due uomini e perdendo contro una donna. "Ho iniziato a giocare da bambina con mio padre e in pochi conoscevano questo mio lato B… ", ha detto prima della partita, strappando sorrisi e applausi.

E grande è stato lo stupore del numeroso pubblico accorso per vederla giocare a scacchi quasi come se fosse una professionista. Ilona Staller è sbarcata nel capoluogo umbro per rispondere all’appello del Teatro di Sant’Ercolano e di Vincenzo Sparagna, uno dei fondatori nel 1980 della storica rivista Frigidaire. Erano infatti lui e la sua "terra di Frigidaire" a Giano dell’Umbria, conosciuta come Frigolandia, i principali motivi per cui Cicciolina si è esibita. "Era uno dei sogni di Teatro Sant’Ercolano avere Ilona e per una giusta causa, quella di aiutare Frigolandia, ha commentato Antonio Brizioli di Edicola 518 per poi sostenere che della serata "ha parlato anche il New York Times".

Cicciolina è infatti legata al centro d’arte e del fumetto umbro e al suo fondatore Sparagna da un rapporto di lunghissimo corso, iniziato con una storica cover di Frigidaire dell’aprile 1985 e mai interrotto. Alcune copie di quel numero erano a disposizione del pubblico su un banchetto vicino ai tavoli con le quattro scacchiere.

Quattro partite a scacchi, quindi - nei Giardini Rosa e Cecilia Caselli Moretti, noti anche come Teatro Sant’Ercolano -, organizzate per salvare Frigolandia, uno degli spazi creativi più all’avanguardia e interessanti di tutto il territorio nazionale, che attualmente si trova sotto minaccia di sgombero. "Ringrazio i miei amici dell’Edicola 518 e Ilona per il supporto a questa battaglia - ha commentato Sparagna - e per averlo fatto con la nobile arte degli scacchi che unisce la levità del gioco all’infinita complessità della scacchiera". Un applauso è andato alla fine a tutti e quattro i giocatori che hanno avuto l’ardire di sfidare Cicciolina per poter dire "io ho giocato faccia a faccia a scacchi con una delle più grandi icone erotiche del ‘900, come è stata definita". Tra i quattro fortunati, scelti tra i cento che hanno mandato la richiesta da tutta Italia, anche Dario Mangiaracina del gruppo musicale "La rappresentante di lista", che ha partecipato anche all’ultimo festival di Sanremo con il brano Amare. A vincere la sua partita con Cicciolina è stata l’unica donna, Shiri Binder, una ventenne attrice perugina che vanta una partecipazione al mondiale di scacchi. "Siamo entrambe attrici e intelligenti ma sarò io a vincere", aveva dichiarato prima della partita la giovane scacchista. "Non sempre si può vincere", ha quindi commentato Cicciolina.