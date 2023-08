Cicale, invisibili e potenti Da Omero a D’Annunzio Compagne di viaggio di scrittori e poeti

di Roberto Pazzi

Sono le nostre antiche compagne di viaggio nel Tempo, nella parte di mondo dove ci è stato dato vivere, lo stretto bacino del Mediterraneo che si estende fra l’Europa peninsulare e il nord dell’Africa, dalla catena dell’Atlante fino al delta del Nilo, ad Alessandria d’Egitto. Una fascia di antichissima civiltà. Mi sale alla memoria il paragone del loro canto con la voce dei vecchioni Troiani che ammirano la bella Elena nel “L’Iliade” di Omero, alle porte Scee, dolce e insistente come quella delle cicale. Un insetto così piccolo e simbolico del fulgore dell’estate, come del fulgore altrettanto breve della giovinezza e della bellezza, tanto da ispirare favole di varie letterature del sud Europa. Il nord, che non le conosce se non per mediazione letteraria, ce le invidia avendo imparato ad amarle dai poemi omerici, un poco come una luce di stelle fredde, che giunge quando il corpo che l’emanava non esiste più.

Quando ho visitato i paesi baltici, nelle giornate dalle notti bianche dei laghi finnici, a un festival della letteratura a Lahti, nel giugno di diversi anni fa, a settanta km da Helsinki, ho sentito l’invidia degli amici finlandesi per la conoscenza diretta di quel suono così acuto e ossessivo e pure così difficile da individuare dalle piante dove di solito si nasconde.

In greco cicale si dice tàttighes, una paroletta che trattiene in sé la suggestiva vibrazione dell’onomatopeica così cara al nostro Pascoli e così attento a non limitare l’esistente al solo essere umano. E così per definirla anche nel mio italiano son tornato a una parola greca, a quella lingua che è l’uovo della cultura occidentale. Tutta l’area semantica del nostro sud si adagia sul letto di questa lingua originaria, così ricca di aperto vocalismo, difficile da apprendere per i suoi suoni aperti da un europeo del germanico nord, e così maliosa per Goethe nel suo “Viaggio in Italia”, verso la fine del Settecento.

Del resto, il verbo “cicalare” si porta dentro nella sontuosità dello scialo, del perdere tempo a cantare, a chiacchierare, a disperdere questa energia baciata dal sole e all’etere restituita, qualcosa di veramente tragico e funebre. La favola della formica e della cicala di La Fontaine ne è una precisa testimonianza, che non finisce di far riflettere i bambini che la leggano per la prima volta a scuola.

E ne “La pioggia del pineto” D’Annunzio tiene a lungo sospeso il duetto fra la figlia dell’aria, la cicala, e la figlia del limo, la rana. E la cicala non finisce di ammonirci sul senso effimero della giovinezza e della felicità, come la stagione delle illusioni leopardiane, così breve e così necessaria, come viene colta ne “Il passero solitario” e in “A Silvia”, due fra le liriche più amate e mandate a memoria nella scuola media di un tempo.

Animale misterioso e quasi invisibile, la cicala, spaventa per il contrasto fra l’esiguità fisica e la potenza del canto. Come quando Gadda ne “La cognizione del dolore”, coglie nell’assordante limio del loro canto nascosto fra gli ulivi, la perennità della fame di luce: “E le cicale erano le sole padrone dell’ora”.

In gioco è un’opposta filosofia della vita. Una vita da sedula formica risparmiatrice di forze e provviste per l’inverno della vita, oppure lo scialo da gran signore di tutte le risorse, per godersi una felicità puntillistica, una “goccia d’oro”, come l’avrebbe chiamata Nietzsche, altro cultore dell’assoluto così lontano da programmi preventivi e protettivi, tutto proiettato sul godimento di una vita superomistica, tutto speso qui, subito, ora, senza malinconiche previsioni della fine. Certo l’azzardo di fare della cicala una ipostasi animale del superomismo è audace.

Ma da questo eravamo partiti nella ricerca di sottili fraternità fra certi animali e l’uomo, legate alla condizione estiva, della quale si fa un gran parlare da quando la questione climatica ci rinvia a meditare su questo caldo così improvviso e devastante, che ci ha colto assai prima di quanto avessimo preventivato, nonostante i ripetuti allarmi. E chi scrive sa che la sua Ferrara farà entro qualche decennio la fine di Venezia, se è vero che la pianura padana verrà sommersa dal mare emerso. Ne ho fatto a suo tempo un racconto pubblicato dalla rivista dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, sull’onda di certe suggestioni di previsione di Al Gore, grande ambientalista, candidato alla presidenza degli Usa.

Diversi anni fa una raffinata astrologa italiana, Lisa Morpurgo, esperta di antropologia culturale oltre che di studi astrali, in un suo bel saggio “Il convitato di pietra” edito da Longanesi, aveva denunciato le due piaghe della Storia dell’umanità in attesa di connessione: il diluvio universale con il suo rischio di morte per eccesso d’acqua e il surriscaldamento della Terra, con la morte per eccesso di fuoco. Sinistri collegamenti che non posso non evocare in un frangente come quello che stiamo attraversando, dove la cicala e la formica sembrano maschere del riso che uccide e del pianto che preserva.

1-continua