Cibo e medicinali per Gaza. La valanga di aiuti italiani: "Raccolte 300 tonnellate"

Stretto fra un intreccio di cavalcavia e il cemento dei magazzini portuali, ai piedi dell’iconica Lanterna di Genova, c’è Music for Peace. A dare una nota di colore è lo schieramento di bandiere della pace all’ingresso della sede dell’Ong ligure. Già dalla mattina il via vai di persone di qualsiasi età e provenienza è impressionante. Sono tutti indaffarati come una vera e propria società laboriosa che si muove silenziosa e all’unisono con il compito di selezionare, catalogare e inscatolare trecento tonnellate di beni di prima necessità che sono state convogliate da tutta Italia nel quartier generale di via Balleydier. La raccolta di alimenti e medicinali per Gaza è stata lanciata sei giorni fa dall’organizzazione umanitaria insieme al Calp (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) e in pochi giorni l’obiettivo prefissato di 40 tonnellate è stato superato di gran lunga.

Una mobilitazione che abbraccia un progetto ancora più ambizioso, quello della Global Sumud Flotilla che è pronta a salpare, carica degli aiuti umanitari raccolti, alla volta di Gaza. Si tratta della più grande iniziativa umanitaria indipendente che si sia mai vista. L’obiettivo è quello di portare gli aiuti alla popolazione palestinese a Gaza e rompere l’assedio navale che Israele ha imposto sulla Striscia. La Flotilla sarà composta da circa 50 imbarcazioni civili di piccole dimensioni con a bordo delegazioni di 44 Paesi, in totale 500 persone. Gli equipaggi saranno formati da persone della società civile tra cui attivisti, medici giornalisti, politici, parlamentari ed esponenti religiosi.

La partenza principale sarà oggi (salvo condizioni meteo avverse) dal porto di Barcellona in Spagna e in Italia dallo scalo genovese, da cui partiranno quattro imbarcazioni cariche di alimenti e medicinali. Da Genova arriveranno in Sicilia dove si uniranno ad altre imbarcazioni civili. Il 4 settembre ci sarà una seconda partenza da Sicilia, Tunisia e Grecia. Le barche si riuniranno nel Mediterraneo orientale per poi proseguire insieme verso Gaza. Nella sede di Music For Peace ogni giorno da quasi una settimana una media di 200 persone si è alternata per dare una mano. "Alcuni giorni fa è arrivato da noi un volontario del banco alimentare di Roma a bordo di un camion pieno di bancali di fagioli e tonno, rimanenze del Giubileo dei Giovani a Roma", racconta Matteo, un attivista dell’Ong.

Non è l’unica storia di solidarietà che ha legato tutta Italia a Genova e alla popolazione palestinese. Troviamo Tonia con il figlio 17enne Niccolò. Hanno preso il primo treno di prima mattinata da Milano a Genova per dare una mano e per poi ripartire in serata. Quando sulla città è calato il buio si sono accese centinaia di luci che hanno accompagnato simbolicamente la partenza delle imbarcazioni al molo. "Siamo consapevoli della difficoltà dell’operazione e del pericolo di essere bloccati da Israele nonostante navigheremo in acque internazionali ma, a fronte di ciò che sta accadendo a Gaza, non possiamo stare a guardare – ha affermato la referente per l’Italia della Global Sumud Flotilla Maria, Elena Delia –. L’obiettivo è quello di fare pressione pacifica e nonviolenta, possibilmente aprendo un corridoio umanitario creando così un precedente. I nostri corpi sulle barche rappresentano il messaggio di una società civile che ha deciso di alzare la testa e di dire ‘non ci stiamo più’".

E conclude: "Trecento tonnellate di materiale sono 300mila chili, ovvero 300mila persone che hanno hanno dato il loro contributo. Questa sarà la forza della Flotilla perché su quelle barche non ci saremo solo noi ma tutte quelle persone che hanno donato il materiale. Se succederà qualcosa dovrà essere la forza di quelle 300mila persone a riversarsi pacificamente nelle strade per chiedere a gran voce che arrivino gli aiuti e la nostra incolumità".