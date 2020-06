Cento parlamentari (quasi tutti del M5S) scrivono a Giuseppe Conte per aprire il dibattito sulla legalizzazione della cannabis agli Stati generali dell’Economia. Insomma, in un momento in cui l’Italia cerca disperatamente un percorso di rilancio del Paese, con davanti un autunno dalle prospettive incerte, c’è chi pesca nell’impossibile ’spacciando’ (è il caso di dirlo) la legalizzazione del ‘fumo’ per qualcosa capace di rimpinguare, in prospettiva, le esangui casse dello Stato. "È tempo di affrontare il tema con responsabilità e lungimiranza anche in Italia – sostengono i firmatari dell’appello al premier – per infliggere un duro colpo alla criminalità organizzata, creando...

Cento parlamentari (quasi tutti del M5S) scrivono a Giuseppe Conte per aprire il dibattito sulla legalizzazione della cannabis agli Stati generali dell’Economia. Insomma, in un momento in cui l’Italia cerca disperatamente un percorso di rilancio del Paese, con davanti un autunno dalle prospettive incerte, c’è chi pesca nell’impossibile ’spacciando’ (è il caso di dirlo) la legalizzazione del ‘fumo’ per qualcosa capace di rimpinguare, in prospettiva, le esangui casse dello Stato.

"È tempo di affrontare il tema con responsabilità e lungimiranza anche in Italia – sostengono i firmatari dell’appello al premier – per infliggere un duro colpo alla criminalità organizzata, creando e governando un nuovo e virtuoso settore economico; la regolamentazione della cannabis genererebbe un beneficio per le casse dello Stato di 10 miliardi di euro: 2 miliardi derivanti dai risparmi dell’applicazione della normativa di repressione e 8 miliardi di nuovo gettito fiscale". "Sfruttando a pieno il potenziale della cannabis", dunque, "l’Italia, in soli otto anni, potrebbe generare 40,5 miliardi di euro, il 68% del fatturato complessivo attuale dell’agricoltura italiana. La legalizzazione della cannabis consentirebbe un’iniezione di liquidità e creerebbe opportunità occupazionali significative". Numeri tutti da dimostrare, a cui si fa seguire, tuttavia, una questione più concreta, quella dell’uso terapeutico della cannabis, ma ai ‘cento’ – su questo fronte – sembra partita un po’ la frizione, almeno a leggere che la legalizzazione "garantirebbe ai pazienti il pieno godimento di un diritto costituzionale fondamentale come il diritto alla salute".

Insomma, gli Stati Generali dell’Economia possono essere buoni per tutto. Anche per rispolverare quello che il Parlamento non pensava davvero fosse una priorità ‘economica’ del Paese. Almeno fino ad oggi. Tra i firmatari della lettera, il sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa, la senatrice Barbara Lezzi, ex ministra. E ancora, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, la presidente della Commissione Affari Sociali di Montecitorio Lucia Lorefice. A cui si è aggiunto, ieri, Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze alla Camera, lamentando che "troppe volte" il provvedimento è stato bloccato "da pregiudizi ideologici". "Sono queste – spiega – le principali ragioni che mi hanno spinto a sottoscrivere, insieme ad altri colleghi, un emendamento in tal senso al decreto Rilancio presentato dal collega Riccardo Magi".

"E’ necessario – sostiene Trano – al pari di quanto già è stato fatto in altri Paesi del mondo, legalizzare la cannabis. In tal modo recupereremmo anche entrate fondamentali; ci sono battaglie che, anche se considerate scomode, vanno combattute per il bene comune. Ritengo che quella sulla filiera della canapa sia una di quelle e che con il decreto Rilancio si possa risolvere anche questo problema che si trascina da ormai troppo tempo". Lapidario, con sarcasmo, il commento del senatore Maurizio Gasparri: "Probabilmente dopo le visite nel Venezuela, i 5 stelle vogliono accreditarsi con riti colombiani agli Stati Generali. I grillini fanno una proposta che non sarà mai approvata in Italia. Comprendiamo che alcuni scrivano queste lettere in preda a un delirio probabilmente facilitato da qualche abuso. Ma pensare che questa sia una emergenza per una Italia disperata, è veramente un’offesa".