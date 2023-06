Choc al Giro di Svizzera Precipita nel burrone a 100 chilometri orari Ciclista muore a 26 anni

di Angelo Costa

Atleta di talento, persona straordinaria. Lo ricordano tutti così Gino Mader, ultimo di una triste e lunga lista di ciclisti morti in corsa: nella maggior parte dei casi, fatale una caduta. È stato così anche per questo ragazzo svizzero di 26 anni, che stava correndo sulle strade di casa: in una discesa affrontata a quasi cento orari, nel finale della tappa di giovedì, l’elvetico è uscito di strada, volando in una scarpata per una trentina di metri. Chi è intervenuto per soccorrerlo, l’ha trovato privo di sensi, dentro un fiumiciattolo: l’hanno rianimato, con quasi mezz’ora di manovre cardiopolmonari, poi trasportato in elicottero all’ospedale. Qui ieri, prima di mezzogiorno, ha cessato di vivere: troppo gravi le lesioni riportate, come apparso fin dal primo momento.

"Gino, grazie per la luce, la gioia e le risate che hai regalato a tutti noi, ci mancherai come corridore e persona. Oggi e tutti i giorni pedaleremo per te", le parole con cui la Bahrain, team dello sfortunato svizzero, ha annunciato che Mader non ce l’ha fatta. Alla notizia del decesso, il Giro di Svizzera si è subito fermato: già accorciata di sessanta chilometri per una frana, la sesta tappa è stata poi annullata e trasformata in una passerella di gruppo, in omaggio al collega scomparso. Come avvenne quasi trent’anni fa al Tour quando a perdere la vita in corsa fu il nostro Fabio Casartelli. O come, più di recente, al Giro d’Italia del 2011, dopo la tragica fine del belga Weylandt, caduto nella discesa del passo del Bocco. Rituale doloroso, celebrato troppe volte in tempi recenti.

Pedalano con silenziose lacrime i ciclisti, ma pure scrivono: tanti i messaggi via social per ricordare un ragazzo solare, col quale era bello intrattenersi in chiacchiere perché non era mai banale. Da Pogacar a Roglic, da Thomas a Alaphilippe, fino ai team del circuito internazionale, tutti hanno consegnato al web il loro dolore. Fra i numerosi ex, anche un campione come Michele Bartoli, che di Mader era il preparatore: "Sto vivendo un dolore immenso, ma ringrazio Dio di averti conosciuto e di aver potuto costruire un grande rapporto con una persona speciale come te. Buon viaggio Gino, mi mancherai, non immagini quanto".

Nessuno poteva immaginare che sarebbe finita così tragicamente la breve epopea di Mader, classe 1997, originario del cantone di San Gallo, grissino di 181 centimetri diventato professionista nel 2019 e considerato tra i migliori talenti svizzeri, bravo su strada come in pista. Col suo modo garibaldino di correre all’attacco fin qui aveva raccolto più piazzamenti che vittorie: appena due, la prima in Italia, al Giro di due anni fa, a San Giacomo sopra Ascoli, l’altra in Svizzera. Ed era risultato, sempre nello stesso anno, il miglior giovane della Vuelta, dove si era segnalato anche per un’iniziativa: donare un euro a un’associazione ambientalista per ogni corridore che si lasciava alle spalle in ogni tappa.

Piange ancora il ciclismo, per Mader come già per Serse Coppi, Simpson e almeno una quarantina di altri atleti in oltre un secolo di corse. Confermando la sua natura di sport di strada, dove il pericolo è dietro l’angolo: si muore in corsa, purtroppo si muore anche fuori corsa, perché il ciclista è quello che rischia più di tutti. Cercare colpe spesso è una fatica inutile: discesa, volata, pioggia o vento cambia poco, quando a decidere è il destino.