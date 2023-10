Chiesto il processo per Irene Pivetti : "Fece arrivare dalla Cina mascherine scadenti e inutilizzabili"

La procura di Busto Arsizio ha chiesto il processo per l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, l’imprenditore Luciano Mega e altri sette (tra le quali la figlia e il genero della Pivetti) allegando alla richiesta 92 capi di imputazione per la vicenda della fornitura di mascherine, durante l’emergenza Covid. L’ex-parlamentare e gli altri sono accusati a vario titolo di frode in forniture pubbliche, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio, contrabbando aggravato e bancarotta fraudolenta nell’ambito di una compravendita dalla Cina di mascherine per 35 milioni di euro delle quali ne sarebbero state consegnate solo per un valore di 10 milioni ma inutilizzabili, con falso marchio CE. "Il Riesame si è già espresso, quello di Busto non è il Tribunale competente" ha commentato l’avvocato Filippo Cocco, difensore di Irene Pivetti.