Chiesa in ansia per il cardinale Ruini. Il cardinale ricoverato in ospedale

Sono ore di apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini. Il 94enne, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, è ricoverato da venerdì scorso all’ospedale Gemelli di Roma a causa di un blocco renale. L’alto prelato è stato sottoposto a terapie ed esami diagnostici che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il quadro clinico è monitorato costantemente data l’età del porporato originario di Sassuolo e residente all’interno del seminario minore della diocesi capitolina, sull’Aurelia Antica. È stato lo stesso Ruini a decidersi per il ricovero in seguito a forti disturbi. Lo scorso anno era stato colpito da un infarto. Ricoverato per qualche giorno in terapia intensiva, aveva recuperato bene tanto che negli ultimi tempi, pur se in carrozzina, l’ex vicario generale per la diocesi di Roma aveva preso parte ad alcune celebrazioni liturgiche.

Punto di riferimento dell’ala conservatrice della Chiesa, Ruini ha retto l’episcopato italiano, prima come segretario generale e poi in veste di presidente, per oltre un ventennio, dal 1986 al 2007. Ferma la sua battaglia a favore dei valori non negoziabili come la vita, la famiglia tradizionale e la libertà educativa. A fianco dei papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI è stato anima e interprete del Progetto culturale per un rilancio della presenza ecclesiale nel tessuto sociale italiano. Celebre e controverso il suo secco no ai funerali religiosi per Piergiorgio Welby, militante radicale e attivista pro eutanasia.

Durante il pontificato riformista e votato alla misericordia di papa Francesco, Ruini non ha lesinato critiche, in particolare su divorziati risposati e omosessuali. Di recente, invece, ha salutato con favore l’elezione di Leone XIV. "Ha prodotto con sorprendente rapidità un fondamentale risultato: riunificare la Chiesa cattolica", ha argomentato il cardinale in un’intervista al Corriere della Sera.

Giovanni Panettiere