Chiedi chi erano gli Azzurri mondiali...

Leo TurriniTra meno di un anno, l’11 giugno 2026, cominceranno i Mondiali di calcio. Per tutti i ragazzi e per tutte le ragazze del Bel Paese in età adolescenziale potrebbe essere una prima volta. Infatti, grazie ai disastri della nostra Nazionale, ormai una intera generazione non ha memoria degli Azzurri sul palcoscenico iridato. L’Ultimo Show, tristissimo, è datato 24 giugno 2014: una ignominiosa eliminazione contro l’Uruguay. Io c’ero, nello stadio brasiliano di Natal: e si mi avessero detto cosa sarebbe venuto dopo, beh, mi sarei rifiutato di crederci.

A complicare il presente, per niente roseo, provvede adesso una statistica che è anche una notizia: l’Italia, terra dove si mangiano pane e pallone, ieri è ufficialmente uscita dalla Top Ten della Fifa, la federazione planetaria. I bei risultati (eufemismo) ottenuti dall’allora ct Spalletti ci hanno scaraventato fuori.

Detto che la sanzione dei numeri pare persino…tardiva, alla luce, anzi, al buio delle delusioni accumulate, da qui bisogna ripartire. Il nuovo allenatore dell’Eterna Speranza, il ringhioso Gattuso, questo dovrebbe spiegare agli eredi (magari si fa per dire, eh) di Rivera e Riva, di Zoff e Paolo Rossi, di Baggio e di Totti: avete un obbligo morale nei confronti dei vostri compatrioti Under 16, non lasciate che invecchino credendo che il Mondiale di calcio è un affare riservato a brasiliani, francesi, argentini, eccetera. Ci riuscirà?