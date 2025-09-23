Chico Forti resta in carcere, lo zio: “Qualcuno vuole vederlo morire in cella”

Roma, 23 settembre 2025 – Chico Forti resterà in carcere. ll Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la richiesta di libertà condizionale del 66enne trentino, condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike. Secondo quanto spiegato da uno dei suoi legali, l'avvocato Michele Dalla Vedova, il tribunale “ha ritenuto non sussistenti i requisiti di legge in particolare per mancato ravvedimento e per mancato risarcimento”.

Chico Forti

L'avvocato Dalla Vedova ha poi annunciato che contro il provvedimento sarà valutato il ricorso in Cassazione. Il 66enne trentino da un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio a Verona. Non intende mollare nemmeno l'avvocato Alessandro Favazza, altro legale di Forti. “Leggeremo con attenzione le motivazioni dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. L'istanza – dice il legale – è stata presentata in quanto supportata da evidenze documentali tali da ritenere a nostro avviso sussistenti i presupposti per la concessione della liberazione condizionale, funzionale ad un reinserimento nella società del sig. Enrico Forti che in 26 anni di detenzione ha sempre dimostrato un corretto comportamento carcerario. Sottoporremo questa convinzione alla valutazione della Corte di Cassazione”.

La decisione del tribunale di sorveglianza lascia sgomento anche Gianni Forti, zio di Chico: “Purtroppo la richiesta di libertà condizionale di Chico è stata rigettata con una serie di motivazioni assurde e inesistenti. Dobbiamo ricorrere in Cassazione e ci vorrà ancora molto tempo. Non sappiamo più che cosa fare… i tempi massimi sono stati superati da anni… Qualcuno lo odia al punto di volerlo vedere morire in carcere…”.