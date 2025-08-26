Torino – La bambina con gli sci ai piedi. La giovanissima atleta del Garessio, del Sangiacomo e del Mondolè Ski team. La maestra di sci al Club Ceva. L’amore per la neve. La passione diventata un lavoro. Chiara Arduino, diplomata al liceo "Vasco Beccaria Govone” di Mondovì (Cuneo), a novembre si era laureata a Torino nella triennale in Servizi sociali. Nella biografia sul suo profilo Instagram aveva scritto: “Goditi ogni istante della tua vita”. Aveva già superato con determinazione e tenacia un periodo di malattia. Ieri, 25 agosto, è stata uccisa da un malore a Valtournenche (Val d’Aosta), dove lavorava. Aveva 25 anni. Lascia il padre Giancarlo e la madre Franca.

Chiara Arduino

Gli sport invernali italiani, in particolare quello dello sci alpino, piangono la prematura scomparsa di Chiara Arduino, originaria di Garessio, nel Cuneese. Il ricordo della Fisi: “Aveva una grande passione per lo sport e per la montagna”. Lavorava a Valtournenche, “dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale". La giovane "si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. La Federazione italiana sport invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso".

Chiara Arduino alla laurea

Anche l'Associazione valdostana maestri di sci esprime il proprio cordoglio alla famiglia della "stimata collaboratrice della Scuola sci del Breuil". L'Avms scrive in un post: "Una vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata".

Chiara Arduino (foto da Instagram)

La ricorda il Comune di Garessio: “L’amministrazione comunale e il Consiglio si uniscono con profondo cordoglio al dolore per la prematura scomparsa di Chiara, giovane maestra di sci e appassionata sportiva, figura amata e stimata dalla comunità. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze”. Piange lo Sci Club Ceva: “Fin lassù. Semplicemente grazie”.

Chiara Arduino (foto Instagram)

L'Associazione valdostana maestri di sci esprime il cordoglio alla famiglia della "stimata collaboratrice della Scuola sci del Breuil". Il post dell'Avms: "Una vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata". Ciao Chiara.