Ricevi chiamate con prefisso +30 della Grecia? È una truffa: cosa fare e come puoi difenderti

Non è il cugino che vuole farsi sentire da Atene (a meno che qualcuno abbia un cugino ad Atene). Né una società di sondaggi che vuole misurare la reazione alla giornata lavorativa di 13 ore introdotta in Grecia (è su base volontaria ma ha già terremotato il dibattito in patria e preoccupato l’opinione pubblica europea). Quel prefisso +30, quando appare sullo smartphone, è una minaccia. Un tentativo di frode. L’ultima evoluzione di un fenomeno criminale in costante crescita: la truffa telefonica.

Negli ultimi giorni stanno aumentando le segnalazioni da parte di utenti italiani – i più giovani parlano di “scam”, all’inglese – che ricevono chiamate da numeri sconosciuti con prefisso internazionale +30, relativo alla Grecia. A prima vista potrebbe sembrare una semplice telefonata dall’estero, ma dietro queste chiamate si nascondono tentativi di raggiro. Alcuni dei quali particolarmente insidiosi.

Aumentano le truffe telefoniche

Come funziona? Il meccanismo è spesso simile a quello già visto in passato con numeri provenienti dalla Francia, dai Paesi Bassi o da altre nazioni: una voce registrata, una proposta allettante, oppure un semplice squillo per indurre l’utente a richiamare (con conseguenze disastrose anche dal punto di vista economico). Le strategie dei banditi telefonici sono sempre più sofisticate e sfruttano la psicologia delle vittime. Diffidare, non richiamare, evitare di condividere dati sensibili: queste le prime regole per difendersi e non cadere in trappola.

Truffe con prefisso +30: come funzionano

La dinamica varia a seconda del tipo di truffa. In molti casi, chi risponde sente una voce sintetica, metallica, magari generata dall’AI, spesso in italiano o inglese, che si presenta come un operatore di un call center, di una banca o di un servizio clienti. L’obiettivo, a prescindere dalla “copertura”, è sempre lo stesso: ottenere dati privati e coperti da privacy (i codici bancari, ad esempio) o spingere la vittima ad agire d’impulso, magari presa dalla fretta o dall’angoscia.

La tecnica del “Wangiri”: uno squillo e via (con costi immediati in bolletta)

Una delle tecniche più utilizzate è il "Wangiri", parola giapponese che significa “uno squillo e via”. Il truffatore fa partire uno o due squilli, poi chiude la chiamata. E aspetta. L’utente, spinto dalla curiosità o dal sospetto di una telefonata (persa) importante, richiama il numero. E cade in trappola. La linea è spesso collegata a servizi a pagamento: bastano pochi secondi per generare costi astronomici in bolletta o prosciugare il credito residuo.

Le varianti: finte vincite, pacchi bloccati e investimenti fasulli

Non si tratta solo di squilli o telefonate brevi. In altri casi chi risponde viene informato di una vincita o un premio speciale, ma per “riscuoterlo” deve pagare una piccola commissione o fornire dati bancari. Anche qui, attenzione: nessuno regala niente, tanto meno al telefono.

La finta urgenza di banche e servizi postali

Molto comune è anche la tecnica della finta urgenza: l’utente riceve un messaggio o una chiamata che finge di provenire da banche, servizi postali o compagnie telefoniche. Le richieste: saldare una fattura, sbloccare un pacco fermo alla dogana o aggiornare urgentemente i propri dati personali. Il tono allarmante, ultimativo, serve a limitare il tempo di riflessione per spingere la vittima ad agire senza riflettere. In alcuni casi, il pretesto può essere una proposta di lavoro o un investimento ad alto rendimento (tutto finto, nessuno chiama per regalare lavoro o guadagni facili), che si rivela però una copertura per raccogliere informazioni sensibili o chiedere soldi.

Truffe sentimentali: la manipolazione affettiva

Una delle forme più subdole di truffa telefonica è quella sentimentale. In questo caso il bandito sull’altra linea instaura un rapporto emotivo online con la vittima, spesso tramite app di messaggistica come WhatsApp o Telegram. Dopo giorni o settimane di conversazioni (e corteggiamenti e appuntamenti prima presi e poi saltati) chiede aiuto economico per un'emergenza improvvisa, come spese mediche o viaggi necessari. Naturalmente, anche qui: sono situazioni interamente inventate.

Come proteggersi dalle truffe telefoniche con prefisso +30

Le misure di prevenzione e sicurezza sono semplici ma fondamentali:

1) Non rispondere a chiamate da numeri sconosciuti con prefisso internazionale, in particolare +30, a meno che non si aspetti realmente una telefonata dalla Grecia;

2) Se si riceve uno squillo singolo, non richiamare: è quasi certamente una truffa con la tecnica “Wangiri”;

3) Evitare di cliccare su link inviati via Sms o WhatsApp da numeri internazionali;

4) Non fornire mai informazioni personali o bancarie via telefono;

5) Attivare i filtri anti-spam e anti-scam disponibili su Android e iPhone;

6) Bloccare e segnalare i numeri sospetti tramite le impostazioni dello smartphone o direttamente sulle app di messaggistica.

Cosa fare se si è caduti nella trappola

Chi sospetta di essere stato vittima di una truffa telefonica dovrebbe:

1) Contattare il proprio operatore telefonico per bloccare eventuali servizi a pagamento attivati;

2) Cambiare le credenziali se si sono fornite password o dati di accesso;

3) Presentare una denuncia alla Polizia Postale;

4) In caso di danni economici, verificare con la banca eventuali operazioni sospette.