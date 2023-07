Chiama un taxi per andare a partorire La bimba nasce prima dell’arrivo in clinica

Kyaelle Evuanne aveva fretta di venire al mondo. Ieri alle 9 mamma Deline e papà Kenneth, filippini residenti in zona Chinatown a Milano, hanno chiamato il radiotaxi 4040 per andare alla clinica Mangiagalli. Qualche minuto dopo, è arrivata l’auto bianca con sigla "Delta 74" guidata da Giovanni Gallizzi, 53 anni di cui gli ultimi 25 al volante di un taxi: "Dopo circa un chilometro – racconta il conducente – la donna ha accusato i primi dolori: inizialmente, mi sono fatto prendere un po’ dal panico, ma poi mi sono detto che dovevo portare a termine la corsa". In piazza Repubblica, più o meno a metà percorso, Deline ha cominciato a lamentarsi con più insistenza, col marito Kenneth a tenerle la mano e a tranquillizzarla. E poi? "In viale Majno ho sentito all’improvviso un vagito, e dallo specchietto retrovisore ho visto un bellissimo bambino con i suoi genitori. Siamo arrivati alla Mangiagalli, e a quel punto ho affidato mamma e piccolo alle cure dei medici: è stata la corsa più bella ed emozionante della mia carriera".

Il personale del pronto soccorso ha proceduto alla chiusura del cordone ombelicale e accompagnato Deline in sala travaglio per le procedure sanitarie del caso. Kyaelle sta bene: pesa 3,6 chili.

Nicola Palma