Chi sono Federica Frangi e Roberto Natale, i due nuovi membri del Cda Rai

Roma, 26 settembre 2024 – La Camera ha eletto i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione della Rai: si tratta dei giornalisti Federica Frangi e Roberto Natale. Dei 231 deputati presenti alla votazione, 174 hanno espresso la propria preferenza per Frangi e 45 per Natale. Ecco chi sono i nuovi membri del Cda.

Chi è Federica Frangi

Nata a Roma l’8 maggio 1973, Frangi è una giornalista professionista iscritta all’Ordine del Lazio dal 2005, con esperienze professionali nel giornalismo radiotelevisivo e negli uffici stampa. Ha lavorato a lungo nel servizio pubblico: inizialmente come ufficio stampa, poi nella redazione di ‘Porta a Porta’, la trasmissione di Bruno Vespa su Raiuno, e infine – da marzo 2024 – nella redazione cronaca del Tg2.

Dal 2019 al 2023 è stata presidente dell’Associazione Stampa Romana, articolazione della Federazione Nazionale della Stampa nel Lazio, e ha fatto parte del direttivo di Lettera 22, l’associazione di giornalisti “non omologati”, specializzata in temi di politica estera, cooperazione internazionale e cultura.

Nell’autunno del 2023 la giornalista aveva assunto l’incarico di gestire la presenza di Fratelli d’Italia in televisione e nei talk show, ma ha lasciato il ruolo dopo solamente un mese per tornare a lavorare in televisione.

Sul nome di Federica Frangi sono convenute le forze di maggioranza del Centrodestra.

Chi è Roberto Natale

Nato a Roma il 28 ottobre 1958, Roberto Natale è un giornalista professionista dal 1990 e sindacalista. Laureato in filosofia, ha una lunga carriera nella Rai, iniziata negli anni ‘80. Nel 1989 entra nella redazione della Sede Regionale per il Lazio dove, l'anno successivo diviene redattore e, in seguito, gli vengono affidati anche compiti di conduttore. Anche Natale è stato, come Frangi, presidente dell’Associazione Stampa Romana, tra il 1995 e il 1996. Dal 1996 al 2006 è Segretario dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai. Dal 2007 al 2012 è Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italina (FNSI). Lascia l’incarico per entrare in politica al fianco di Nichi Vendola.

Dal 2013 al 2018 ricopre l'incarico di portavoce della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Al termine dell’incarico, riprede servizio in Rai e nel 2022 viene nominato Direttore della Direzione "Rai per la Sostenibilità – ESG" e poco dopo Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pubblicità Progresso.

Sul nome di Roberto Natale dovrebbero essere confluite le preferenze del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra.