Chi era Simona Cinà, la pallavolista trovata morta in piscina durante una festa di laurea

Palermo, 2 agosto 2025 – Bella, sportiva e solare. Aveva solo 20 anni Simona Cinà, la ragazza trovata morta stanotte nella piscina di una villa di Bagheria durante una festa di laurea organizzata dagli amici.

Mentre la famiglia non crede alla versione dell’annegamento dopo una caduta accidentale in acqua – “aveva la faccia in sù, se fosse caduta in acqua non l'avrebbero trovata in quella posizione”, dice il legale Gabriele Giambrone – e gli inquirenti stanno sentendo i partecipanti al ‘pool party’, in tanti si chiedono chi fosse Simona Cinà.

Chi era Simona Cinà: sognava un lavoro nello sport

Simona Cinà viveva a Capaci, nel Palermitano. Lo sport era tutto per lei. Era una sportiva nel vero senso della parola. Non solo era una giocatrice di pallavolo, ma voleva trasformare la sua passione in una professione. Per questo aveva frequentato i corsi della laurea triennale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive all'Università degli Studi di Palermo. Poi aveva lasciato la squadra ed era partita per studiare all’estero con un Erasmus in Spagna.

"Simona – dice l’avvocato di famiglia, Giambrone – era una salutista attentissima all'alimentazione e non beveva".

“Per lei la pallavolo era tutto”

Amava la pallavolo ed era molto nota nell’ambiente agonistico palermitano. Fno all’anno scorso giocava con la maglia della Capacense Volley ed era molto brava a insegnare i segreti di questo sport ai bambini. E le piaceva giocare a beach volley, tant’è che il giorno della sua scomparsa, prima di andare alla festa, era iniziato con un allenamento sul campetto della spiaggia.

"Simona Cinà era una ragazza solare e amava la pallavolo. Ha giocato nella nostra società fino allo scorso anno – racconta Paolo Di Maggio, il presidente della Acds Capacense Volley –. Per lei la pallavolo era tutto. Ha insegnato anche a tanti bambini. Siamo distrutti per la notizia”.

L’Erasmus in Spagna

"Si è fermata lo scorso anno perché doveva fare un anno di Erasmus in Spagna andando anche a trovare il fratello – aggiunge il presidente della sua ex squadra – la ricordiamo con tanto affetto. Era una giovane assennata che amava lo sport e si impegnava molto. Partecipava anche a diversi tornei di beach volley in estate. Una grande perdita".