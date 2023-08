Chi era Giuseppe Lombardo, emigrato per trovare lavoro a Brandizzo ha trovato la morte travolto da un treno

Vercelli, 31 agosto 2023 – La sua foto è sbiadita, nello scatto dimostra più dei suoi 53 anni. Già: Giuseppe Saverio Lombardo era il più vecchio nel gruppo di 5 operai morti nella strage.

Sposato e padre di un figlio, era emigrato in Piemonte da Marsala che lo piange con parole di sgomento. Aveva lasciato la sua città nel 2001 perché non trovava lavoro, aveva scelto il Piemonte e Vercelli. Aveva trovato quell’impiego alla Sigifer, considerata una delle imprese leader nel settore di costruzione e manutenzione degli impianti ferroviari.

Giuseppe Saverio Lombardo morto nell'incidente di Brandizzo

“È stato terribile apprendere questa tristissima notizia. Non si può continuare a morire mentre si lavora“, il commento del sindaco di Marsala Massimo Grillo.

“Siamo letteralmente sconvolti per l’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro in cui hanno perso la vita cinque operai nel torinese perché travolti a Brandizzo poco prima della mezzanotte da un treno sulla linea Torino-Milano e ci stringiamo attorno alle famiglie, così come a quella di Giuseppe Saverio Lombardo, una delle vittime originario di Marsala”.

Così il segretario generale della Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana. Che riflette: “E’ evidente che le indagini chiariranno la dinamica, come sempre a tutti i livelli rilanciamo l’appello a un maggior impegno sul fronte della sicurezza sul lavoro che anche nel nostro territorio mostra troppe falle che pesano sul futuro dei lavoratori. E’ una emergenza nazionale e va potenziata con forza l’azione portata avanti da anni dalla nostra confederazione, servono controlli, formazione e un coordinamento sinergico fra tutti coloro che hanno responsabilità sulla salute e sulla vita dei lavoratori”.

Il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro dice che il comune è a disposizione delle famiglie, “anche per l’assistenza psicologica. La città è sconvolta, dobbiamo fare di più per gli incidenti sul lavoro“. Ma i funerali delle 5 vittime si faranno tutti insieme? “Non sappiamo anncora nulla, decideranno le famiglie“, fa sapere il sindaco di Brandizzo.