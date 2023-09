Chi era Francesco Paradiso, il 27enne finito sotto al treno a Campora (Cosenza)

Amantea (Cosenza), 4 settembre 2023 - I fuochi d’artificio dovevano chiudere la festa del patrono, un momento atteso tutto l’anno. Ma la piccola comunità di Campora (Cosenza), in un attimo è precipitata dalla gioia al dolore. Perché Francesco Paradiso, per cause ancora in via di accertamento, è stato travolto e ucciso da un treno in corsa alla stazione.

Don Andrea Piccolo, il parroco, ha raccontato il dolore della comunità su Facebook. “Siamo ancora increduli per quello che ti è successo durante lo spettacolo dei fuochi a chiusura della festa patronale. Non ci sono per ora parole se non quelle della preghiera per la tua giovanissima anima salita in cielo”.

Che cosa sappiamo

Francesco Paradiso stava seguendo lo spettacolo dei fuochi d’artificio con un gruppo di amici. I ragazzi, sentiti poi dalla polizia ferroviaria di Lamezia Terme, sono illesi. La tragedia è avvenuta all’inizio dello spettacolo. In un attimo dal clima di festa e di gioia è stato solo silenzio e la piccol comunità si è stretta nel dolore.

Chi era Francesco Paradiso

Francesco Paradiso, nato a Como, viveva da sempre a Campora. Ragazzo solare, frequentava la piazza e l’oratorio. Ora restano solo domande angosciose: come è stato possibile?