Fuori onda di Giambruno: chi è Viviana Guglielmi. Le avance in tv: “Perché non ti ho conosciuto prima?”

Roma, 20 ottobre 2023 – “Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?”. È la giornalista Viviana Guglielmi la destinataria delle avance di Andrea Giambruno, l’ormai ex compagno di Giorgia Meloni finito al centro dello scandalo delle frasi ‘rubate’ fuorionda da ‘Striscia la Notizia’.

“L’unico giudizio che conta per me è quello di Viviana”. È la voce di Giambruno che milioni di italiani hanno ascoltato ieri sera durante il tg satirico di Canale 5. E poi le sfiora i capelli, mentre lei cerca di prendere le distanze. Ma chi è la collega che fa girare la testa a Giambruno?

La giornalista televisiva Viviana Guglielmi

Botta e risposta: le frasi sconvenienti

“Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…”. Poi ammira il suo abito e non resiste, la stuzzica: “Ma la bellezza di questo blu Estoril”, le dice riferendosi al suol abito. “Blu China”, ribatte lei. E lui insiste: “Blu Estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo. Blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore”.

Chi è Viviana Guglielmi

Classe 1977, la giornalista bergamasca – è nata a Sanremo mentre i genitori erano in vacanza, ma è cresciuto a Covo – Viviana Guglielmi è uno dei volti del Tg4. È nata e cresciuta professionalmente in tv, alla conduzione di programmi di sport e intrattenimento. I primi passi su Antenna 3 – dove nel 2008 le era stata affidata la trasmissione ‘Azzurro Italia’ – poi il passaggio a Telelombardia, volto del format ‘Happy Hour’.

Ex nuotatrice agonistica – da giovane ha partecipato ai campionati regionali di stile libero – ha fatto della sua passione per lo sport un mestiere. Nel corso della sua carriera, la giornalista 46enne ha collaborato anche con Inter Channel, Sisal Tv e nel 2915 è stata il volto di GazzettaTv. Poi il grande salto nella famiglia delle reti Mediaset: prima al TgCom24 per poi passare al Tg4.

Il suo mito? Cannavò!

Qual è il modello di Viviana? “Candido Cannavò. Mi sono nutrita dei suoi editoriali, dei suoi libri”, aveva detto la giornalista in un’intervista. “Lo vedevo in tv e dicevo: Quello è lo stile giusto, compassato e profondo, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo”. Come invece fuori luogo sono state le frasi del collega Giambruno, che l’ha trascinata (suo malgrado) in una tempersta mediatica senza precedenti. Su Instagram, Viavana Guglielmi ha un popolo di fan: oltre 7 mila follower. E sono proprio i social la sua ‘croce e delizia’ del momento: una valanga di commenti la sta travolgendo dopo il fuorionda di Giambruno, fan divisi tra stoccate e complimenti.

