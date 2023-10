Chi è Francesco Le Foche, l’immunologo della tv aggredito da un paziente

Roma, 6 ottobre 2023 - Francesco Le Foche, il noto immunologo romano, è il medico aggredito e malmenato a Roma nel suo studio. Responsabile del Day hospital di Immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I di Roma, e direttore del centro Immunopo, è noto al grande pubblico per le sue apparizioni in tv a Domenica in, dove si è guadagnato l'etichetta di 'ottimista' per via delle sue dichiarazioni sul Covid 19.

Nato il 28 luglio 1957 a Latina, si trasferisce a Roma per iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi La Sapienza. Si laurea nel 1985 e si specializza in allergologia e immunologia clinica nel 1990. Perfeziona la sua formazione professionale all'Istituto di Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico Umberto I Sapienza Università di Roma. Lì ha ottenuto la direzione del Day Hospital di immunoinfettivologia. E' responsabile anche del suo centro Immunopo.

Fin dall'inizio impegnato contro l'emergenza Covid, Le Foche ha subito sottolineato la gravità del virus, ma è anche sempre stato ottimista sulla battaglia per debellarlo. A conferma della sua fiducia nella medicina e nella ricerca scientifica il 24 novembre 2020 pubblicò, in collaborazione con Giancarlo Dotto, il libro dal titolo "Sì, andrà tutto bene: ecco perché il Covid sarà sconfitto".

Riguardo la sua vita privata è sempre stato molto riservato e nonostante le apparizioni a Domenica in e le curioità di Mara Venier, non ha mai rivelato se abbia una moglie o dei figli.