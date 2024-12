Chi è Cecilia Sala: la tv, i giornali e i podcast che raccontano le storie dal mondo

Roma, 27 dicembre 2024 – La giornalista Cecilia Sala è stata arrestata a Teheran, la capitale dell’Iran. Secondo le informazioni che ha reso note la Farnesina, Sala è stata fermata dalla polizia iraniana lo scorso 19 dicembre. Ma chi è Cecilia Sala? Per quali giornali e Tv ha lavorato?

Nata nel 1995 a Roma, ha lavorato sia in redazioni che come giornalista freelance, occupandosi soprattutto di esteri. Dal 2014 al 2018 – riporta l’enciclopedia online Wikipedia – frequenta economia all'Università Bocconi di Milano, da cui interrompe gli studi a sei esami dal conseguimento della laurea triennale.

Nel 2015 ha iniziato a collaborare come inviata e reporter con Vice; successivamente inizia a lavorare con Michele Santoro a Servizio pubblico su LA7, dove diventa giornalista professionista.

Nel corso degli anni ha collaborato con Vanity Fair, L'Espresso, la Rai e Will Media, e ha lavorato nella redazione di Otto e mezzo su LA7.

Dal novembre 2019 entra a far parte della redazione de Il Foglio. Nel 2020 esce per Huffington Post "Polvere”, podcast sull'omicidio di Marta Russo in collaborazione con Chiara Lalli. Nel maggio del 2021 la serie audio diventa anche un libro, “Polvere. Il caso Marta Russo”, edito da Arnoldo Mondadori Editore Strade Blu. Dal 10 gennaio 2022 diventa autrice e voce di un nuovo podcast, Stories, di Chora Media, che racconta ogni giorno storie dal mondo.

Ha vinto anche diversi premi giornalistici: nel 2021 il premio giornalistico ‘Li omini boni’ per la comunicazione. Nel 2022 vince il premio giornalistico "Nilde Iotti" per la sezione carta stampata con l'articolo Il grande Satana per noi. Intervista al vicepresidente della Repubblica Islamica d'Iran, pubblicato su Vanity Fair. Nel 2022 vince il premio "Penna d'Oro Giovani Talenti”.