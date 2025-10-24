Chi è Bruno Contrada e perché il suo nome è tornato nell'indagine su Piersanti Mattarella

Palermo, 24 ottobre 2025 – Spunta anche il nome dell'ex 007 Bruno Contrada nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex prefetto Filippo Piritore, accusato di avere depistato le indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella. L'ex numero due del Sisde, oggi 94enne, figura infatti nelle carte della Procura di Palermo che sta cercando di far luce sul delitto dell'ex presidente della Regione siciliana, avvenuto il 6 gennaio 1980. Prima capo della Squadra mobile del capoluogo siciliano e poi della sezione siciliana della Criminalpol, Contrada indagò sul delitto e sarebbe in qualche modo collegato alla sparizione del guanto dimenticato dal killer e rinvenuto all'interno dell'auto usata per la fuga.

Secondo quanto accerta una sentenza ormai passata in giudicato, nell'anno del delitto Mattarella, l'ex poliziotto e agente segreto aveva rapporti con la mafia di Michele Greco e Totò Riina. Per cui – è la tesi dell'accusa – mentre si occupava dell'inchiesta sull'assassinio, intratteneva relazioni riservate con i boss.

I legami tra Contrada e Piritore

Contrada, sostengono ancora i magistrati, era sul luogo del delitto per partecipare alle indagini e, il 6 gennaio 1980, insieme all'ufficiale dei carabinieri Antonio Subranni e all'allora pm Piero Grasso, acquisì informazioni sia dalla vedova di Mattarella, Irma Chiazzese, che dal figlio Bernardo, entrambi presenti all'omicidio. Lo stesso Piritore ha ammesso di aver informato Contrada del guanto di pelle marrone rinvenuto nella Fiat 127. "Avvisai subito il dirigente della Mobile, nella persona di Contrada, che evidentemente mi disse di avvisare il dottor Grasso e di mandare i reperti alla Scientifica", ha detto ai pm l'indagato. Ma, sostengono sempre gli inquirenti, tra Contrada e Piritore c'era più che un semplice rapporto professionale, visto che il primo – stando alle annotazioni sulla sua agenda – era invitato al battesimo della figlia di Piritore, nata un mese dopo l'omicidio Mattarella.

Le vicende giudiziarie di Contrada

Il nome di Contrada è associato ai rapporti tra servizi segreti italiani e criminalità, culminati nella strage di via D'Amelio dove morì in un attentato il giudice Paolo Borsellino che in quel periodo indagava sui collegamenti tra mafia e Stato. E per questo è stato condannato a 10 anni per concorso in associazione mafiosa. Sebbene abbia avanzato più volte richiesta di revisione del processo (sempre respinta), ha finito di scontare la sua pena nel 2012, anche se nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia condannato l'Italia per la ripetuta mancata concessione degli arresti domiciliari a Contrada, gravemente malato. Nel 2017 la Cassazione ha dichiarato "ineseguibile la sentenza di condanna", per poi chiudere la vicenda perché il fatto non era previsto come reato all'epoca degli eventi contestati, in accoglimento della sentenza di Strasburgo. Secondo i pm di Palermo, però, questo non toglie alcuna forza al valore dei fatti accertati, e cioè i rapporti fra Contrada e boss mafiosi, tra cui – appunto – Totò Riina.

Il 14 ottobre 2017 l’allora capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha revocato il provvedimento di destituzione di Bruno Contrada, reintegrandolo come pensionato nella Polizia di Stato.