Trieste, 5 ottobre 2019 - Le dichiarazioni di Chef Rubio sulla sparatoria di Trieste alzano un polverone di reazioni, politiche e non. "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente - osservava ieri sui social il cuoco, al secolo Gabriele Rubini -. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio, che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente: io non mi sento sicuro in mano vostra". Parole mal digerite dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che attacca su Facebook: "A volte è meglio tacere. Non sei uno 'chef', sei uno stupido". S'infuria anche Giorgia Meloni, che accusa di "insultare la Polizia nel giorno in cui vengono uccisi due agenti". E "questo miserabile ce lo ritroviamo in tv", rincara la dose la leader di Fratelli d'Italia.

Per servire il Paese🇮🇹 (i cittadini, no i coglioni che vi mandano a morire), bisogna essere dei virtuosi, viverla come missione e non come lavoro, essere impeccabili, colti, preparati fisicamente e mentalmente così da gestire qualsiasi imprevisto. I colpevoli sono sopra non sotto — Chef Rubio (@rubio_chef) October 5, 2019

Tra i politici si fa sentire poi Maurizio Gasparri (Forza Italia) deciso a condannare "questo signore che dice fesserie con una arroganza che merita disprezzo totale". Perché è vero che "ci sono problemi", ma "non di preparazione", semmai di "sostegno alla Polizia". Ha la parola pronta anche Rita dalla Chiesa, figlia del generale ucciso dalla mafia ("Chef Rubio, se mai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno, difenditi da solo, visto che di loro non ti fidi. Vergognati per al tua immensa pochezza"), seguita a ruota da Dj Ringo: "Io vorrei veder spiando in auto #ChefRubio attaccato da malviventi (per rapina o altri crimini) chi chiama usando i suoi amorevoli ditini digitare un numero al cellulare.. Scommetto Polizia o Carabinieri!!!", twitta.

Insomma, manifestazioni di sdegno rincorrono lo chef e conduttore tv che non lascia cadere le accuse, anzi. Con i detrattori ingaggia un vero botta e risposta.

"Ditemi se è normale che due fermati senza manette possano fare sto macello? - ripete in un secondo post, replicando ai critici - E se nel conflitto a fuoco fosse morto un civile? Vostro figlio? Un vostro caro? Voi? Quando scrivo tragedia è ovvio che dispiace, piccoli analfabeti funzionali". E ancora, su Twitter, commenta un post di Salvini in cui si legge che "l'infame assassino dei due poliziotti è uno straniero con 'disagio psichico'": "Invece di dire 'sono una merda - scrive lo chef - compaio a fare il pianto greco solo quando muoiono ma quando sono in vita li faccio lavorare nella totale insicurezza a rischio della loro vita e di quella dei cittadini, scrive ste trovate". Infine l'affondo: "Matteo Salvini & co. responsabili di queste morti". Pronta la risposta del vicepremier: "Evidentemente i fumi di quello che cucina gli danneggiano le attività cerebrali. E' da ieri che insulta".

Invece di dire “Sono una merda compaio a fare il pianto greco solo quando muoiono ma quando sono in vita li faccio lavorare nella totale insicurezza a rischio della loro vita e di quella dei cittadini” scrive ste trovate. @matteosalvinimi & Co responsabili di queste morti #bitch pic.twitter.com/NTRfwwfu62 — Chef Rubio (@rubio_chef) October 5, 2019