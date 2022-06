Chef massacrato a colpi d’ascia, la figlia riapre il ristorante del papà "Così tengo vivo il suo ricordo"

Il papà, lo chef Alessio Madeddu, divenuto famoso per aver partecipato a una puntata del programma "4 ristoranti", era stato ucciso con un’ascia durante una lite all’esterno del suo locale. Aveva 52 anni. Ieri, sui social, a distanza di otto mesi, la figlia Alessia ha annunciato che riapre il locale del genitore, l’ittiturismo "Sabor ’e mari" a Porto Budello in Sardegna. "Grazie a tutti per i numerosi messaggi – ha scritto –, ovviamente dietro questo progetto non ci sono solamente io; ma famiglia e collaboratori compresi che ci danno un grande aiuto a portare avanti la nostra attività, in onore a papà. Tener vivo il suo ricordo in ogni angolo del suo amato porto abbiamo pensato fosse la cosa più bella". Per l’omicidio dello chef è stato arrestato il 43enne reo confesso Angelo Brancasi, marito di una dipendente di Madeddu.