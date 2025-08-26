Che tempo farà: "Autunno delicato. Seguite le allerte"

di Riccardo Jannello

ROMA

Caldo torrido e temporali violenti: ma che estate è? "L’evento che ha colpito la Romagna non sarà l’ultimo – risponde il meteorologo Mattia Gussoni (ilmeteo.it, in foto) –; sempre più di frequente ci saranno condizioni estreme: è il cambiamento climatico". Come nascono le avversità? "Fa più caldo ed è maggiore l’evaporazione dei nostri mari. Si crea una forte umidità nell’atmosfera ed è il carburante che dà forza a tali eventi. Dobbiamo abituarci ad avere a che fare con questi temporali, con grandine e vento fortissimo".

Sarà così anche nei prossimi giorni?

"Oggi e domani l’irregolarità colpirà soprattutto le zone montuose, ma giovedì e venerdì forti perturbazioni saranno generate dall’ex uragano Erin in movimento verso l’Europa: lo scontro con la pressione del Mediterraneo porterà a una fase assai delicata di perturbazioni intense a partire dal Centro".

Un ex uragano? È una cosa normale?

"In passato è già accaduto che uragani tropicali che colpiscono i Caraibi puntino con un viaggio di un paio di settimane verso l’Europa. Le acque più fresche che sorvolano sull’Atlantico li depotenziano a tempesta extra tropicale, ma i loro danni non vanno sottovalutati. Sulle isole britanniche e la Francia per esempio portano venti oltre i 100 chilometri orari".

L’estate sta finendo?

"In effetti la tendenza di settembre ci mostra un’Italia spaccata in due: al Nord avremo a che fare con forti precipitazioni alternate a qualche momento migliore, mentre al Centro Sud sarà ancora l’anticiclone africano a dettare legge con condizioni più stabili, tempo soleggiato e temperatura ancora sopra la media. Eh sì, direi che l’estate meteorologica al Nord si avvia verso la conclusione".

Si può fare una previsione su come sarà l’autunno?

"L’autunno è delicato: il mare è ancora caldo e quindi ogni volta che le perturbazioni vi impattano possono provocare situazioni estreme".

Ciò sarà irreversibile anche per l’inverno?

"È molto difficile che torni la neve a bassa quota, la temperatura è ormai in salita in tutti i mesi dell’anno".

Ci rimane giugno per delle vacanze asciutte?

"Quest’anno è stato un giugno particolarmente torrido con 5 gradi oltre la media. Il resto dell’estate è stato più mediterraneo: caldo non in eccesso e umidità".

Che consigli si sente di dare?

"Seguire le allerte che vengono diramate: la Terra si è molto scaldata e gli effetti possono essere davvero difficili da affrontare. E improvvisi".