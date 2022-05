Chat anti Nato, pizzicato un altro M5s

Gianluca Ferrara è il senatore ‘designato’ dal M5S per sostituire, alla guida della Commissione Esteri del Senato, il filorusso Vito Petrocelli, decaduto dopo il parere della Giunta per il regolamento. Ma alcuni suoi vecchi post sulla politica estera che stanno rimbalzando in alcune chat parlamentari rischiano di comprometterne l’elezione. Basti pensare a quanto scriveva il parlamentare campano su Facebook nel 2017 (all’epoca Ferrara non era ancora senatore). In un post pubblicato nel mese di febbraio, a corredo di una foto che ritrae i presidenti americani da Jimmy Carter a Barack Obama – passando per Bush padre, Bill Clinton e Bush figlio – Ferrara sentenziava: "Guardateli bene. Questi criminali passati per padri nobili della patria delle democrazie Occidentali andrebbero processati. Quante persone hanno fatto assassinare?". Ancora più duro il commento a chiusura del post, dove Ferrara definisce i presidenti Usa "tra i peggiori terroristi che il mondo ha ospitato negli ultimi 100 anni".

Nel 2016, invece, si era violentemente scagliato contro la permanenza di Roma nell’Alleanza atlantica: "Basta F-35, basta bombe atomiche e basi militari Usa sul nostro territorio: fuori l’Italia dalla Nato".