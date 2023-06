Cgil, polemica con l’Inps "Confusi 14esima e aumenti"

La denuncia è dalla Cgil: sui cedolini delle pensioni di luglio, la voce relativa alla 14esima mensilità sarebbe stata sostituita, per un numero di destinatari al momento imprecisato, dalla voce: aumento pensioni basse 2023. "Dalla verifica effettuata su alcuni cedolini delle pensioni del mese di luglio – spiegano dallo Spi-Cgil –, si evince che l’erogazione della quattordicesima mensilità, frutto di un’importante conquista del sindacato risalente ormai al 2007 e allargata nel 2016, viene indicata sotto la voce ‘aumento pensioni basse 2023’. Il problema che può ingenerare confusione, nasce dalla concomitanza, nel mese di luglio, dell’erogazione degli aumenti (con arretrati) delle pensioni minime, decisi dal governo nella manovra per l’anno in corso, dell’erogazione della quattordicesima, che esiste da anni.