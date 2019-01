Roma, 14 gennaio 2019 - Dopo 37 anni Cesare Battisti è in Italia. Il Falcon del governo con a bordo l'ex terrorista dei Pac, catturato due giorni fa in Bolivia, è atterrato pochi minuti dopo le 11.30 a Roma Ciampino, in un aeroporto blindato e presidiato da forze di polizia e tiratori scelti. Ad attenderlo ci sono anche il vicepremier Matteo Salvini, con la divisa della polizia di Stato, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: subito Battisti sarà trasferito nel carcere romano di Rebibbia, scortato dal Gom della polizia penitenziaria, in esecuzione dell'ordine di carcerazione con conseguente mandato d'arresto internazionale​, emesso dalla Procura di Milano. Con l'estradizione concessa dalla Bolivia, l'ex militante dei Proletari armati per il Comunismo, sconterà l'ergastolo, pena che invece era esclusa da un accordo bilaterale dell'Italia con Brasile, dove la pena massima è di 30 anni di carcere. "Finirà la sua vita in galera - assicura Salvini - è giusto che sia così per il male che ha fatto all'Italia e agli italiani". Alle 14, la conferenza stampa del governo (presente anche il premier Conte).

SEI MESI IN ISOLAMENTO - Battisti sarà collocato nel circuito di alta sicurezza riservato ai terroristi. In una prima fase - della durata di 6 mesi - sarà evitato ogni contatto con altri detenuti: Battisti sarà in cella da solo e in isolamento diurno. Quello che sconterà è il cosiddetto "ergastolo ostativo", spiegano il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso e il sostituto pg Antonio Lamanna, che hanno condotto le indagini della Digos. Ossia, stanti le attuali condizioni, l'ex terrorista di Cisterna di Latina non potrà ottenere benefici. Non è detto però che Battisti resti a Rebibbia. Anzi è probabile che possa essere trasferito in un altro carcere italiano, uno di quelli di massima sicurezza.

IL FRATELLO - E per la prima volta dalla cattura parla il fratello di Battisti, Vincenzo. "Che vuole che le dica. Tra poco in aereo rientra a Roma Cesare e così abbiamo risolto tutti i problemi dell'Italia, le pensioni, il debito, tutto risolto con Battisti...", il commento sarcastico. "Non aggiungo altro, ha già detto tutto il ministro Salvini...".

LA CATTURA - Battisti, che in Italia deve scontare due ergastoli per 4 omicidi, è stato arrestato sabato pomeriggio a Santa Cruz de la Sierra. Stava passeggiando tranquillamente per strada, camuffato con occhiali scuri e barbetta, quando la polizia boliviana lo ha fermato. Da giorni veniva pedinato: gli uomini dell'Interpol - con la fondamentale collaborazione dei servizi italiani e della Digos di Milano - lo avevano rintracciato una settimana prima in Bolivia. "Non abbiamo mai perso le sue tracce", spiegano fonti della polizia milanese, che dal giorno dell'ultima fuga dalla sua casa di Cananeia in Brasile, a metà dicembre, hanno seguito i suoi spostamenti: intercettazioni sofisticate dall'italia, hanno permesso di ricostruire la rete di aiuti e di isolare 15 tra telefoni e tablet che facevano riferimento proprio all'ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo. Nelle ultime ore prima della cattura si sono susseguite frenetiche attività di riscontri e comparazioni. Poi, quando gli agenti sono stati sicuri che si trattasse proprio di lui, sono scattate le manette.

#CesareBattisti arrestato.

Dietro questo momento ci sono giorni e notti di chi non ha mollato mai, di chi ha trascurato affetti e famiglie avendo presente il dolore di quanti ancora soffrono per le sue vittime.

Grazie alla caparbietà di chi silenziosamente ci ha sempre creduto

SVOLTA CON BOLSONARO - Le investigazioni comunque non si fermano. La rete di fiancheggiatori di Battisti "sarà oggetto di ulteriori indagini", dicono i magistrati Alfonso e Lamanna. La procura generale sta attendendo i rapporti di polizia, anche se poi la competenza sulle ulteriori verifiche di indagine spetterà alla Procura 'ordinaria'. Una cosa è certa, "la svolta è stata a livello politico: se non c'era Bolsonaro poteva stare tranquillo in Brasile".

Aereo con #CesareBattisti decollato adesso direzione Italia: sono orgoglioso e commosso!

"REGALO ATTESO DA ANNI" - Soddisfazione bipartisan del mondo della politica italiana. Sergio Mattarella, si è augurato che l'ex terrorista "sconti la pena per i gravi crimini di cui si è macchiato in Italia e che lo stesso avvenga per tutti i latitanti fuggiti all'estero". Per Giuseppe Conte è un risultato che "il nostro Paese sta aspettando da troppi anni". Matteo Salvini plaude al "piccolo regalo", come lo ha definito Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente brasiliano Jair: è "un successo atteso da anni", frutto di "un positivo scenario internazionale dove l'Italia è tornata protagonista". Il vicepremier ha anche incontrato Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac nel 1979. Nell'attentato del 16 febbraio 1979, l'ex terrorista uccise suo padre Pierluigi e ferì lui, lasciandolo in sedia a rotelle: "Le vittime ora possono riposare in pace".