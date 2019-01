Oristano, 15 gennaio 2019 - Prima notte in cella per Cesare Battisti nel carcere di Alta sicurezza di Oristano-Massama. L'ex latitante ieri pomeriggio ha effettuato le normali procedure previste per ogni detenuto in arrivo: è stato visitato, poi schedato all'ufficio matricola e portato in cella, nella sezione AS2. Ha cenato con pasta, carne, verdura e frutta. Resterà in isolamento diurno per sei mesi.

E così, meno di 48 ore dopo l'arresto in Bolivia, Cesare Battisti da ieri è detenuto nel carcere di Oristano: 37 anni di latitanza si concludono con l'ergastolo senza benefici, a cominciare da 6 mesi d'isolamento diurno. La Procura di Milano apre intanto una nuova inchiesta sulla rete di protezione dell'ex Pac. E il vicepremier Matteo Salvini lancia la caccia agli altri latitanti del terrorismo.

Ora, con l'ex terrorista dei Pac ormai dietro le sbarre, gli investigatori continuano a ricostruire i dettagli della fuga che dal Brasile lo ha portato a Santa Cruz de la Sierra dove è stato bloccato sabato pomeriggio mentre camminava un po' alticcio e con in tasca solo 10 bolivianos, meno di un dollaro e mezzo.

E, soprattutto, concentrano la loro attenzione sulla rete che per quasi due mesi lo ha protetto, incrociando dati, contatti, comunicazioni su Skype e Facebook, numeri di telefono e testimonianze raccolte dagli uomini sul campo.

LE TRACCE 'SOCIAL' - Dopo la fuga del 16 novembre, all'inizio di dicembre Battisti sembra di nuovo sparito nel nulla, ma gli investigatori, grazie al sistema di localizzazione da un lato e alle comunicazioni via Skype e social dall'altro ricominciano a seguire gli spostamenti dei cellulari sospetti. Che danno delle indicazioni interessanti: il 15 dicembre uno di questi è segnalato su un volo da San Paolo a Sinop, una città del Mato Grosso. Altre tracce arrivano da Lucas do Rio Verde, a soli 150 km a sud di Sinop, sempre in Brasile e il giorno dopo da Caceres, ultima grande città prima della Bolivia. E il 17 un'altra traccia viene registrata a San Matiàs, al di là del confine. Si tratta secondo i poliziotti dei possibili movimenti dei fiancheggiatori.

"Crediamo - dice infatti uno di quelli che dall'inizio segue la vicenda - che Battisti non si sia mai mosso da Santa Cruz". Ma da chi è composta questa rete di protezione? L'analisi del telefono di Battisti, già in mano agli inquirenti milanesi, darà forse qualche risposta in più, anche per ricostruire chi e come ha finanziato la latitanza.

LE AMICIZIE - Quello che già si conosce è il cerchio delle amicizie di Battisti: c'è l'ex parlamentare di sinistra Eduardo Suplicy e il sindacalista Magno de Carvalho, lo storico e scrittore Carlos Lungarzo e la sociologa Silvana Barolo. Oltre a diversi intellettuali, rappresentanti di associazioni di categoria e sindacati. E ci sono alcuni italiani, tra cui i suoi familiari.

L'ARRESTO - La situazione si sblocca il 4 gennaio: quel giorno l'Imei del telefonino di Battisti segnala la sua presenza di nuovo a Santa Cruz, nel barrio Ubarì. Gli investigatori cominciano a battere a tappeto hotel e pensioni del quartiere. Sabato pomeriggio individuano una persona che sembra essere lui che cammina per le strade della città. Gli agenti lo filmano e il video viene spedito in Italia: la comparazione dell'arcata sopracciliare e dell'orecchio fornisce l'ultima risposta che manca.

Battisti viene fermato e portato in caserma. Capisce che è finita ma continua a ragionare come un clandestino: quando gli chiedono se vuole andare a prendere le sue cose lui rifiuta e non rivela dove ha passato gli ultimi giorni, proteggendo chi lo ha protetto.

