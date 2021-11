L'Aquila, 7 novembre 2021 - Un cervo a spasso per le vie del centro. Succede a Civitella Alfedena, paesino in provincia dell'Aquila. Il cervo è stato immortalato mentre camminava tranquillo per le vie del piccolo borgo medievale che sorge nel bacino dell'Alto Sangro, in mezzo al gruppo montuoso dei Monti Marsicani, ai piedi di Monte Sterpi d'Alto (1.966 m), prospiciente al Lago di Barrea, immerso nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e comprendente la Riserva naturale integrale della Camosciara.

Il video, girato dagli abitanti del paese, è diventato subito virale sui social.