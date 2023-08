Cervinia, frana sulla strada di Valtournenche: isolate 5.000 persone tra residenti e turisti

Aosta, 14 agosto 2023 - Almeno 5.000 persone sono isolate a Cervinia per una frana caduta in serata sulla strada regionale della Valtournenche, nei pressi della frazione Singlin, in Valle d'Aosta. Per cercare di ripristinare il collegamento ed escludere la presenza di persone coinvolte sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri, corpo forestale e uomini della Protezione civile.

La strada per Valtournenche chiusa blocca a Cervinia migliaia di persone tra residenti e turisti. L'improvviso smottamento è stato provocato dalle forti piogge delle ultime ore.

Una vigilia di Ferragosto da incubo per chi si trova in località Singlin, Breuil-Cervinia, una delle più note mete turistiche della Valle d'Aosta. E non è l'unica situazione critica nella Valle a causa dei forti temporali. Interventi dei vigili del fuoco anche in Valpelline, per due frane tra Oyace e Bionaz, con oltre 500 persone isolate.

A Oyace, nella vicina Valpelline sono due in particolare i fronti: la strada per Oyace risulta al momento chiusa, e il Comune isolato. Gli uomini della Protezione civile hanno organizzato, nelle scuola e nella chiesa del paese, un ricovero per la notte per quasi 300 persone che in questi giorni erano arrivate nella cittadina. Due persone sono state evacuate e alloggiata a Valpelline.