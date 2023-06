Cerimonia kolossal Migliaia in piazza Duomo per l’addio al Cavaliere "È un uomo davanti a Dio"

di Giulia Bonezzi

e Nicola Palma

Per quanto il pensiero della propria morte non fosse tra quelli che Silvio Berlusconi amava frequentare, il funerale celebrato ieri a Milano gli sarebbe probabilmente piaciuto. Funerale di Stato e di popolo, il suo. Un funerale kolossal, a partire dal corteo funebre che esce tra ali di supporter dalla villa di Arcore, attraversa la Brianza scortato dalla polizia stradale cui si aggiungerà la locale per raggiungere un centro di Milano blindato come poche altre volte, sfilando davanti a quel Palazzo di Giustizia che è stato il simbolo del suo scontro con la magistratura, e ha le bandiere a mezz’asta, come tutti gli uffici pubblici, per il lutto nazionale.

La folla che ha riempito piazza del Duomo – quindicimila persone, oltre ai duemila invitati in cattedrale – guarda il film del viaggio su due maxischermi, e scarica applausi e cori a ogni apparizione del feretro, o di se stessa quando viene inquadrata, salutando e riprendendosi con i telefonini. Ma lo smartphone lo alzerà anche qualche invitato, quando la parata potente delle autorità e dei vip si schiererà sul sagrato, dietro ai carabinieri in alta uniforme che portano la bara fuori dalla chiesa; ché la sensazione di partecipare a un pezzetto della Storia ce l’hanno tutti i mondi che si guardano questa in piazza. Mondi diversi ai quali Berlusconi ha parlato.

Nel duomo ci sono la famiglia, con il fratello e i figli in lacrime, la primogenita Marina mano nella mano con l’ultima compagna del padre Marta Fascina, l’ex moglie Veronica e l’ex fidanzata Francesca Pascale, e le autorità a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti delle Camere, la premier Giorgia Meloni ("Ti renderemo orgoglioso", ha scritto sui social), il Governo al gran completo, i forzisti e gli ex, gli alleati e gli avversari da Renzi al Pd. C’è lo spettacolo, quattro decenni di vip cresciuti nelle sue televisioni, da Massimo Boldi, Barbara D’Urso e Gerry Scotti a Maria De Filippi e le Iene. C’è il calcio, il suo Monza e le stelle del Milan che non è più suo da molti anni, eppure domina soprattutto oltre le transenne, dove la Curva Sud con bandieroni formato stadio detta la linea visiva e acustica ai quindicimila, che intonano a più riprese: "C’è solo un presidente".

Lì nella piazza, tra cori che scandiscono "Sil-vio, Sil-vio" e striscioni celebrativi (uno cita la discesa in campo, "L’Italia è il Paese che amo"), spuntano anche un paio di contestatori pacifici, che indossano magliette con scritto: "Io non sono in lutto"; un uomo che regge il cartello "Vergogna di Stato" viene bersagliato dagli "scemo, scemo" dei sostenitori arrampicati sul monumento di Vittorio Emanuele, il suo striscione abbattuto da una donna a ombrellate, la polizia lo scorta via. L’episodio dura un minuto e non incrina l’entusiasmo della piazza, ma ricorda a tutti la polemica sui funerali di Stato e che Berlusconi è stato, anche, un personaggio divisivo. L’arcivescovo di Milano Mario Delpini, dal suo pulpito scomodo, ricorda come sia stato "un uomo politico", e in quanto tale "di parte", "un uomo d’affari, un personaggio alla ribalta della notorietà" che in quanto tale "ha chi lo applaude e chi lo detesta", ma che "in questo momento di congedo e di preghiera" il Cavaliere è semplicemente "un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia" "che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento". E la piazza tributa applausi a scena aperta a quest’omelia quasi pop, che inizia orecchiando una canzone di Vasco. Un funerale così, a Milano, non si ricordava dal 2009, quando toccò a Mike Bongiorno; c’era Berlusconi e improvvisò un discorso davanti alla bara. Ma questo era il funerale di Stato del Cavaliere, c’era la corona di fiori della Corte Costituzionale e c’era quella mandata da Belén.

E anche se le presenze istituzionali dall’estero erano meno esotiche delle bandiere che sventolavano in piazza, Berlusconi in fondo era "l’arcitaliano"; sul feretro che lascia il Duomo e sarà cremato perché le sue ceneri riposino nella cappella di Villa San Martino c’è una composizione floreale in verde, bianco e rosso, come il simbolo del suo partito e i piatti che amava mettere in tavola. La piazza lo ha salutato intonando spontaneamente l’inno nazionale.