Cerignola, ladri restituiscono camper per test cardiologici rubato: “Scusateci per il disguido”

Bari, 28 marzo 2023 - Rubano un camper laboratorio per esami cardiologici, poi si pentono e lo restituiscono con un biglietto di scuse. Ladri sì, ma con una coscienza, hanno fatto ritrovare il mezzo ai carabinieri ieri mattina in via Vecchia Napoli a Cerignola, accompagnato dal biglietto "Scusateci per il disguido che abbiamo causato", firmato "I ladri".

Il camper per gli screening cardiologici, e quindi con macchine sanitarie anche di un certo valore, sabato scorso era svanito nel nulla dal suo parcheggio in via Puglie. Subito il proprietario, Giampaolo Sforna, titolare della Med & Work srl, aveva sporto denuncia, ed di conseguenza aveva annullato la preziosa campagna di prevenzione cardiologica in programma nella giornata di sabato.

Evidentemente i ladri si sono accorti solo dopo il furto di aver rubato un mezzo dalla importante funzione a favore della salute della popolazione e hanno convenuto che era il caso di restituirlo, nella migliore delle ipotesi, o più semplicemente si sono resi conto del grande clamore del furto, e della difficoltà di rivendere un camper con attrezzature specialistiche, e che comunque non sarebbe passato inosservato.

Il proprietario ha ringraziato i militari che hanno recuperato il mezzo, e ha promesso di tornare a Cerignola per eseguire la giornata di screening saltata.