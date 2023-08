"Cerchiamo una commessa bella Può essere anche di colore" Bufera per l’annuncio di lavoro

"Cercasi commessa anche se di colore, di bella presenza, non sposata e con patente". Bufera a Bari dopo l’annuncio pubblicato su un noto portale web, cancellato dopo poche ore per la valanga di commenti indignati ricevuti. Il lavoro offerto a una donna di "massimo 40 anni, minimo 20" sarebbe stato per un punto vendita di cartoleria, ufficio e scuola in pieno centro con possibilità di tempo indeterminato. Tra tanti commenti indignati c’è però chi ha spezzato una lancia a favore dei commercianti: "Forse la gente di colore teme di non essere assunta in quanto tale, hanno fatto bene a specificarlo e non ci vedo intenti razzisti". Su un punto gli utenti si sono trovati concordi: il riferimento allo stato di "non sposata". "Siamo al medioevo", ha scritto qualcuno.