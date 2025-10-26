Cercansi volenterosi per fare l’Europa

Paolo Giacomin
È sbagliato analizzare scenari internazionali guardando solo il proprio ombelico. Ma può essere utile a radiografare il sistema politico italiano. Per esempio, il discorso tenuto da Mario Draghi ricevendo il premio Princesa de Asturias, venerdì ad Oviedo, contiene passaggi divertenti se proiettati sui partiti italiani.
Draghi per l’Europa propone un "federalismo pragmatico" come l’unico possibile di questi tempi e da costruire con "coalizioni di volenterosi" attorno a interessi strategici. Come: "Paesi con settori tecnologici forti che concordano su un regime comune che consenta alle loro imprese di crescere rapidamente".
"Nazioni con industrie della difesa avanzate che uniscono ricerca e sviluppo e finanziano appalti congiunti".
"Leader industriali che co-investono in settori critici come i semiconduttori, o in infrastrutture di rete che riducono i costi energetici". Ora, basta immaginare i partiti italiani unirsi o dividersi su un programma del genere per capire facilmente come andrebbe a finire. Vasto programma rifare l’Europa.