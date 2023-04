C’era una volta la metropoli illuminata

Guido

Bandera

era una volta. E non è l’inizio di una favola, ma quello di un dramma cresciuto in silenzio. Un disastro che porta una madre ad adagiare il corpo di una neonata su un cassonetto della raccolta di abiti dismessi. Lo stesso disastro che ha consentito a un’altra madre, la scorsa estate, di lasciare morire di stenti la piccola Diana Pifferi, in una casa vuota, in un quartiere pieno di persone che la conoscevano. È lo stesso posto dove due altre donne, nel giro di pochi giorni, hanno scelto – fortunatamente – di dare una possibilità ai bambini che non volevano o non potevano crescere, affidandoli ai medici di un ospedale. Casi non accostabili, ma che riflettono – forse in modo ingannevole – la prospettiva di una realtà di sofferenza e difficoltà, di un tessuto che si è lacerato. C’era una volta (e non c’è più) la città dove, forse a costo di un certo paternalismo e qualche ipocrisia, la borghesia (illuminata, come le piaceva definirsi) che si faceva un vanto di occuparsi di colmare, nei limiti del possibile, il divario fra la miseria senza paracadute e il lusso dei commendatori. Nella Milano dell’orfano di successo Angelo Rizzoli, Martinitt e Stelline, i figli abbandonati, quelli di famiglie troppo povere per potersi sostenere, erano adottati dall’intera comunità.

La chiamavano beneficenza, ma era un abbozzo di welfare. Chi moriva con qualche bene al sole considerava quasi indecoroso non lasciare per testamento una casa, un terreno, qualche soldo a un’istituzione benemerita. E non a caso il Pio Albergo Trivulzio e il Policlinico sono ancora solidi proprietari di campi e case. E tuttora esiste l’Asilo Mariuccia, proverbiale anche nell’impegno per i bambini svantaggiati. Oggi dall’alto delle vetrate dei grattacieli dai prezzi newyorchesi nei giorni di vento si vedono le vette delle Alpi. Ma difficilmente si nota il resto del mondo che brulica ai piedi del palazzo. Fra ricchezza e disagio, fra centro geografico e periferia dell’anima si è aperta una voragine. Eppure i bambini ci guardano. E ci riguardano.