C’era un giudice in America. Il più umano

Sotto la toga indosso un cuore. Frank Caprio era il giudice più amato d’America, e forse, grazie ai suoi video sul web (guardatevi sui social Caught in Providence) il più amato del mondo. E’ morto l’altro ieri all’età di 88 anni. Time gli ha dedicato la copertina. Non sedeva alla Corte suprema, ma in un tribunale di Providence, Rhode Island. Fiero delle origini italiane (la famiglia era abruzzese) ha amministrato per 40 anni la giustizia usando come codice penale l’umanità e la gentilezza. Cercate sul web ’Frank Caprio-abbracci’: "Giudice, la posso abbracciare?" Gli ’imputati’ non trattenevano l’affetto. Decideva sulle infrazioni stradali – in America non si scherza. Passaggi con il rosso, multe non pagate... Caprio ascoltava prima i racconti e decideva. "Dismissed", multa cancellata, sovente. Perché il colpevole stava correndo in ospedale, perché era una madre sola senza un soldo, un vecchio veterano, una famiglia di profughi. La sua gentilezza era rivolta ai più deboli, a chi straniero aveva scelto l’America. "Siamo un grande Paese perché diamo una patria a chi arriva da ogni parte del mondo", ripeteva. Averne di giudici così. Anzi, averne ancora di vecchi americani così che ci ricordano che cosa veramente ha reso, e rende, l’America così great.