Roma, 22 maggio 2021 - Con l'arrivo dell'estate, le famiglie non devono pensare solo alle vacanze (ed eventualmente all'incastro delle ferie con la vaccinazione anti-Covid): da quando chiudono le scuole, bisogna organizzare per i ragazzini l'alternativa dei centri estivi. E le settimane sono parecchie, stornando i 15 giorni dedicati in media alla villeggiatura.

Ma in tempi di pandemia da Covid i campi estivi vanno organizzati in modo speciale: per questo i ministri della Salute Roberto Speranza e delle Pari opportunità Elena Bonetti hanno firmato un'ordinanza con precise linee guida per la riapertura dei centri.

Quanto alle regole, si va dal "registro di presenza" per consentire il tracciamento di eventuali contagi all'obbligo di mascherine per gestori e bambini sopra i 6 anni, dalle posate monouso agli ingressi scaglionati per evitare assembramenti. Le linee guida disciplinano i centri diurni ma anche i campi estivi che prevedono il pernottamento e dovranno essere seguite da tutti gli enti che organizzano, dagli asili nido alle parrocchie, dagli enti culturali agli scout. Da privilegiare giochi e attività all'aperto ma è possibile operare anche negli spazi al chiuso nel rispetto del distanziamento e arieggiando "frequentemente i locali".

Gli operatori, animatori e volontari dovranno essere "opportunamente informati e formati sui temi della prevenzione di Covid-19" e "il gestore deve individuare un referente per Covid-19 all'interno della propria struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle linee guida".