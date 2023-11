Centrato il 6 al SuperEnalotto. Gioca tre euro, vince 85 milioni

Un 6 al SuperEnalotto da non dimenticare. Con una schedina da tre euro giocata presso il punto vendita Sisal tabacchi di Fornasiero Giampietro in via Tre Martiri 23 A a Rovigo il vincitore si è portato a casa un montepremi di 85,1 milioni. È la quarta vincita del 2023. La sestina vincente è stata: 9, 10, 19, 40, 52, 56 - Jolly 50 – SuperStar 42. Il 20% della vincita, ovvero 17 milioni, andranno allo Stato per la cosiddetta tassa sulla fortuna, che si paga oltre i 500 euro di vincita.

Con quella di ieri sera, ricorda Agipronews, sono 114 i jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. L’ultimo 6 era stato centrato a Teramo il 10 giugno scorso con una schedina da un euro. Il premio all’epoca ammontava a 42,5 milioni.

Il più alto della storia è stato vinto nel febbraio scorso con il sistema "Una Buona Stella" da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna: un colpo da 371,1 milioni di euro, ovvero circa quattro a testa. Prima ancora, il 22 maggio del 2021, a festeggiare fu il borgo marchigiano di Montappone, in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni di euro. Non è la prima volta che si è vinto con un sistema: il 31 ottobre 1998 a Peschici in provincia di Foggia 100 persone vinsero 63 miliardi di lire.

Il primo 6 in assoluto è arrivato a soli due mesi dalla prima estrazione, il 17 gennaio del 1998, a Poncarale in provincia di Brescia: la vincita fu di 11.807.025.000 di lire.

Il gioco ha distribuito dal 1997 ad oggi premi per oltre 5 miliardi.

Il 20% della vincita di ieri, ovvero 17 milioni, andranno allo Stato per la cosiddetta tassa sulla fortuna. Le sestine possibili per centrare la combinazione esatta sono in totale 622 milioni 614 mila. Mentre la nuova formula di gioco, in vigore dal 2016, ha contribuito alla crescita del montepremi: ora arriva a rimpinguarlo una parte più sostanziosa della manovra, sono previsti anche premi istantanei e si vince anche con il due. Il jackpot di ripartenza dal prossimo concorso sarà di 18 milioni di euro.

Si tratta del decimo jackpot per il Veneto: mancava dal 2017, quando a Caorle in provincia di Venezia un fortunato portò a casa un 6 da oltre 77 milioni. Nella classifica delle regioni più premiate al primo posto c’è la Campania con 18 sestine vincenti, seguita dal Lazio con 16. Poi arriva l’Emilia-Romagna (13) e proprio il Veneto (10), insieme alla Puglia. Le regioni che non hanno mai realizzato un 6 sono Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise.