Centinaia in piazza: "Fascismo cancrena"

Centinaia di manifestanti a Place de la République, a Parigi, per la serata elettorale del blocco di sinistra del Nouveau Front Populaire e per protestare contro l’estrema destra, dopo i primi risultati del primo turno delle elezioni leglisative che vedono il successo del Rassemblement National. "Il fascismo – intonano i manifestanti – è la cancrena". Corteo antifascista anche a Nantes. Gli attivisti hanno cantato "tutti odiano la polizia" prima di dirigersi verso il centro della città, in Place Royale. "Quello che non lo otterremo attraverso le urne, lo otterremo per le strade".