Cena da 100mila euro a Viareggio, così l’armatore festeggia lo yacht: ostriche, caviale e vini pregiati

Viareggio (Lucca), 8 luglio 2023 – L’estate si sa è, da sempre, il momento della rilassatezza. Soprattutto quando la sera ci si mette a tavola. Qualche piatto di pesce (in questo caso un chilo e duecento grammi di caviale, ostriche rigorosamente arrivate dalla Sardegna, ma anche arselle, capesante, rombo e riccìola) il tutto annaffiato da magnum di Krug (grand cuvée) e bottiglie di Petrus Grand Vin Pomerol 2015. Con un conto ovviamente all’altezza per una cenetta tra intimi (centomila euro, sì avete letto bene!).

Ventitré ospiti e sei guardie del corpo di un armatore mediorientale arrivato a Viareggio per assistere al varo del suo ultimo sfizio: un superyacht progettato interamente nei cantieri viareggini. E proprio per festeggiare la messa in acqua dell’imbarcazione (un gioiellino di ultima generazione con vasche Jacuzzi per ogni singola cabina, cinema e piscine, oltre alla piazzola per l’elicottero) l’armatore ha scelto un ristorante nel cuore di Viareggio. Ha telefonato qualche giorno prima al proprietario per riservare la saletta e sincerarsi che la cantina fosse ben rifornita. “Anche perché al termine vorrei regalare, a ciascuno di loro, una magnum di Sassicaia”, ha precisato. E il ristoratore non si è certo lasciato cogliere alla sprovvista, essendo un grandissimo appassionato di vini e liquori ricercati. E così è stato.

La sera della prenotazione tutto era rigorosamente al suo posto. Le bottiglie da servire e quelle da far avere agli ospiti dell’armatore una volta terminata la cena. Ovviamente anche la brigata di cucina, seppur priva di stelle, ha preparato e impiattato i piatti, in maniera stellare. Mentre il proprietario iniziava a riempire i calici di champagne, sotto gli occhi attenti e preoccupati della moglie. “Ma l’hai chiesta la preautorizzazione della carta di credito?”, continuava a dire la signora per ogni bottiglia aperta. “Stai tranquilla”, la rassicurava il marito mentre lei sempre più in ansia per “la botta” che poteva arrivare se ne andava a casa. Perdendo così la sorpresa finale.

Già, perché quando il marito ha portato il conto la cifra era decisamente alta: 74mila euro e pochi centesimi. E qui con classe l’armatore ha sorpreso ancora il ristoratore: “Facciamo pari, prendo qualche altra bottiglia e ti do 100mila euro”. Una bella mancia finale. Non c’è che dire e mentre il ristoratore gli mostra lo scontrino la moglie finalmente sorride. “Ma quanta paura che non pagasse”, confessa.