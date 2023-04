Celano, mamma si lancia nel vuoto con il figlio di 8 anni in braccio

Celano (L'Aquila), 1 aprile 2023 - Tragedia a Celano, all'alba una mamma si è lanciata dal balcone di casa con il figlio di 8 anni in braccio. La 35enne Gemma Paris è morta sul colpo mentre il piccolo S. è stato prima ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Salvatore di L'Aquila, poi trasferito a Roma al Bambin Gesù. Il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita, si apprende da fonti mediche.

Il volo dal terzo piano

La tragedia poco dopo le 8 in via Fonte Grande, strada antica che collega Celano alla piana del Fucino, quando secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe gettata dal terzo piano nel cortile interno, da un’altezza di 4 metri, con il bambino in braccio. La donna era conosciuta in Paese, il sindaco Settimio Santilli ha commentato: "Aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti". Sul posto sono giunte auto del 118, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco.

La telefonata alla figlia più grande

Poco dopo sono arrivati anche il marito e la figlia della vittima. Da quanto ricostruito dagli investigatori la donna prima di gettarsi, intorno alle 6.45, ha telefonato alla figlia più grande perché ricordasse al padre di prendere alcuni fogli. Il padre e la figlia più grande poi partiranno per Roma per assistera il bambino ricoverato.

"Una tragedia annunciata"

Gemma era separata dal marito da tempo e viveva in casa con i genitori adottativi, e i due figli. I vicini sotto choc sottolineano "una tragedia preannunciata purtroppo, non era una situazione socialmente facile".