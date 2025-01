L’Iran insiste: “L’arresto di Cecilia Sala non è una ritorsione”

Teheran, 7 gennaio 2025 - L’Iran insiste e ripete che l'arresto di Cecilia Sala a Teheran "non è in alcun modo una ritorsione" per quello del cittadino iraniano, Mohammad Abedini Najafabadi, avvenuto in Italia. Lo ha ribadito la portavoce del governo della Repubblica islamica, Fatemeh Mohajerani, durante un punto stampa. "Ci auguriamo che la questione della giornalista venga risolta rapidamente", ha aggiunto la portavoce, quando sono diventati 19 i giorni di detenzione della giornalista 29enne nel carcere di Evin.

Il murale dedicato a Cecilia Sala firmato dallo street artist Drugi a Venafro (Ansa)

Ieri era stato il portavoce del ministero degli Esteri a farsi sentire, Esmail Baghaei, sottolineando che l’arresto della giornalista non ha legami con quello del cittadino iraniano, mentre l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, ha comunicato al Parlamento - attraverso il Copasir - lo stato dell'arte sul caso.