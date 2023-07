C’è vita anche a sinistra (se fa la sinistra)

Giorgio

In Spagna, la sinistra è una "mano storta". Letteralmente. Non è un giudizio di merito, è solo etimologia. Izquierda vuol dire questo, in un mix tra basco e celtico. Un significato molto “sinistro“... Eppure l’esito delle elezioni spagnole regala alla sinistra – o alle sinistre? – un presagio non così drammatico. Beninteso: ogni elezione, in ogni parte del mondo, fa storia a sé, e solo gli inguaribili ottimisti possono credere di replicare a casa propria gli effetti delle scelte altrui. Alla sinistra italiana era già successo con gli innamoramenti per Zapatero (2004), sempre in Spagna, o per Tsipras (2015) nella martoriata Grecia della Troika. Non è detto ora che succeda con Pedro Sánchez, perdente di successo alle elezioni spagnole, ma di una cosa la sinistra, a Madrid come a Roma o a Bruxelles, potrebbe prendere atto.

Con la sostanziale scomparsa di un centro liberale e la naturale impossibilità di allearsi con il centrodestra post franchista, a Sánchez resta solo il dialogo, comunque voluto e cercato e non subìto, con la sinistra plurale di Sumar (“sommare“). Quello che succede a Madrid forse resta appunto a Madrid, ma è anche un segnale per chi parla a fasi alterne di campi larghi. Lì le sinistre hanno scelto di fare le sinistre e di chiedere – e ottenere – i voti degli elettori dichiarando le proprie idee e la propria appartenenza. Se dalla parte opposta, anche e soprattutto a livello europeo, l’obiettivo è far mettere insieme moderatipopolari e conservatori di destra, l’esempio spagnolo dice anche che ci può essere vita a sinistra, o izquierda o gauche o Linke che dir si voglia. Purché ci sia un forte partito socialista, socialdemocratico, riformista, che sappia unire, “sommare“.

È un avviso a tutti i naviganti che provano a intestarsi le vittorie (o non-sconfitte) altrui. La mano sarà pure storta, ma può servire eventualmente a disegnare una strada diversa. Che quasi certamente non sarà la Terza via che tanto piaceva anni fa.