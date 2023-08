"C’è un vuoto educativo nel mondo degli adulti"

"Penso che per i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani-adulti maneggiare la dimensione

della sessualità in modo sano, responsabile e condiviso sia oggi particolarmente complesso. È un tempo in cui c’è un deserto educativo da parte del mondo adulto". Lo ha detto il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai, commentando a margine del Meeting di Rimini l’episodio di cronaca avvenuto

il 7 luglio a Palermo. "In particolare per i nostri figli maschi – ha aggiunto Pellai –, non esiste un accompagnamento

e un sostegno alla

dimensione dell’educazione

emotiva, affettiva,

sentimentale e sessuale"