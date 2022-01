Roma, 5 gennaio 2022 - Verso obbligo vaccinale per over 50 disoccupati e Super Green pass al lavoro. Obbligo di certificato rafforzato anche per l’accesso ad altre attività oltre a quelle già oggi previste: servizi alla persona, dal barbiere al parrucchiere, servizi pubblici, attività economiche come i centri commerciali, salvo alcune eccezioni che verranno indicate espressamente. Ampliamento dell'utilizzo dello smart working, scuole riaperte regolamente. Lo si apprende da fonti di governo mentre è in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi. Alle 17,30 è prevista la riunione del Consiglio dei ministri.

Il governo lavora alle nuove misure per frenare l'impennata di contagi causata dalla variante Omicron e si prevedono novità sui due temi caldi, scuola e lavoro. Le ipotesi sul tavolo, per l'estensione del Super Green pass e dell'obbligo vaccinale, erano diverse, anche per le divergenze tra i partiti della maggioranza. Dalla serata di ieri ha preso quota l'idea di introdurre l'obbligo per le categorie più fragili e per le fasce d'età più a rischio. Ora la direzione sembra quella dell'obbligo vaccinale per chi non lavora e della certificazione '2G' per gli over 50 al lavoro. Altri dossier in discussione sono quelli delle regole per la Dad a scuola e la circolare per lo smart working nella Pa.

Il presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp) Antonello Giannelli stamani è intervenuto sulla scuola: "Noi da sempre siamo per la scuola in presenza. Se però si vuole mettere in atto un piano effettivo con degli obiettivi da raggiungere allora non sarebbe una cattiva idea prendersi due/tre settimane di dad e però raggiungere gli obiettivi. Al primo posto va messo l'aumento della percentuale di alunni vaccinati", ha detto Giannelli.

