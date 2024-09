Roma, 28 settembre 2024 - La Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale quali nuovi componenti del cda della Rai. Lo ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per Frangi hanno votato 174 deputati, mentre i voti per Natale sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3.

Pd, Az e Iv non hanno partecipato al voto. Camera e Senato esprimono 4 componenti su 7 del consiglio di amministrazione dell'azienda.