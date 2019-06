Roma, 24 giugno 2019 - Qualcosa si è rotto già da tempo nel rapporto tra medici e pazienti. Le aggressioni fisiche sono all’ordine del giorno e soprattutto cresce in maniera esponenziale il numero di cause, penali o civili. Loro, i camici bianchi, si sentono nel mirino e lanciano un grido d’allarme: "In un futuro prossimo – parola del professor Pierluigi Marini, primario di chirurgia all’ospedale San Camillo di Roma e presidente Acoi (Associazione chirurghi ospedalieri italiani) – non ci saranno più chirurghi nelle sale operatorie". In prima fila ci sono i chirurghi (l’area a maggior rischio professionale), ma anche ortopedici e ginecologi. "Il clima è pesante – concorda il professor Paolo De Paolis, primario di chirurgia alle Molinette di Torino e presidente della Sic (Società italiana di chirurgia) –, la sacralità dell’ospedale è stata violata".

I numeri del contenzioso medico legale – considerata la prima causa del disagio – parlano chiaro: nei tribunali italiani sono pendenti 300mila fascicoli per presunte colpe mediche con oltre 35mila nuove azioni legali all’anno. I costi sono impressionanti: nel 2018 le spese legali sono costate al comparto sanitario 190 milioni, una media di 522mila euro al giorno (+8.9%). Le strutture sanitarie meridionali sono le più litigiose concentrando il 63% delle spese complessive (120 milioni). Quelle del Centro hanno speso 42,6 milioni (22,4%). Il Nord è il più virtuoso con una spesa generata di 28,2 milioni (14,8%). "Se però si va a vedere come finiscono i processi – spiega Marini – il 95% dei processi penali e il 70% delle cause civili (che tra l’altro hanno tempi lunghissimi, ndr ) si concludono col proscioglimento. Ed è preoccupante la forte richiesta di risarcimento i danni in via extragiudiziale (74,8%)".

La diagnosi di Marini non lascia spazio all’ottimismo: "È un fenomeno insopportabile per noi e le nostre famiglie. Ci sentiamo aggrediti. Abbiamo stimato che l’80% dei chirurghi non entra in sala operatoria sereno. E i giovani non vogliono più fare i chirurghi: all’ultimo concorso di specializzazione su 17mila partecipanti soltanto 90 hanno indicato come prima scelta la chirurgia generale. Se poi consideriamo i ‘vecchi’ che andranno in pensione e quelli che se ne andranno via prima a fare altro, presto le sale operatorie resteranno vuote. Ormai siamo come i panda". Mancanza di serenità, si diceva. Che significa maggior ricorso a una ‘medicina difensiva’ o addirittura alla ‘chirurgia omissiva’: fermarsi cioè quando i rischi diventano eccessivi. "Serve davvero questo al paziente?".

I costi? "Almeno 12 miliardi l’anno (165 euro pro capite) per il sistema sanitario fra troppe prescrizioni e troppi esami fatti per cautelarsi". Senza contare i costi per le polizze assicurative che ormai ogni medico stipula: migliaia di euro l’anno a testa. "È anche possibile – sottolinea De Paolis – che alcuni comportamenti dei medici siano stati nel tempo poco inclini a considerare le richieste dei pazienti. Ma questo poi è stato inteso da molti come condizione alla quale ci si deve ribellare col diritto di fare qualunque azione. La situazione è grave, servono subito segnali forti".

Che fare allora? Il network Consulcesi propone di istituire un Arbitrato della salute. Unanime è la richiesta che si sblocchi compiutamente l’iter della Legge Gelli sulla responsabilità professionale "impantanata nei decreti attuativi sulle assicurazioni". Soprattutto, chiosa Marini, "aiutateci a riportare serenità tra noi e i pazienti". Altrimenti succede come a una ginecologa che, dopo una denuncia, ha smesso il camice bianco e ha tentato il concorso per entrare in polizia.