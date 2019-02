Trani, 15 febbraio 2019 - Una scritta, anche se d'amore, in vernice rossa e sulla cattedrale romanica di Trani ha scatenato l'ira del sindaco della città, Amedeo Bottaro.

La cattedrale di San Nicola Pellegrino, principale luogo di culto cattolico della città pugliese, è stata imbrattata con le scritte 'Ti Amo, Luigi' e 'Amore Mio' con la vernice rossa sul muro risalente all'epoca della dominazione normanna.

Ma quando è troppo, avrà pensato Bottaro, così il primo cittadino su Facebook si è rivolto direttamente a 'Luigi', a cui le scritte sono dedicate: "Luigi hai una fidanzata idiota che non sa minimamente in che guaio si è cacciata con questa porcata. Luigi avvisala, per cortesia, e convincila a ripulire tutto e subito prima che sia troppo tardi".

Concludendo: "E magari convincila a leggere qualche libro sulla storia della nostra Cattedrale: ne ha bisogno".