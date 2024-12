Catanzaro, scontro tra due auto: muore un ragazzo di 15 anni, altri sei feriti

Catanzaro, 27 dicembre 2024 – Un quindicenne é morto e altri sei ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto la scorsa notte in località Piterà di Catanzaro. La Lancia Y su cui viaggiava la vittima si è scontrata con un'Audi 4 in un tratto in galleria della strada statale 109, che porta in Sila. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte delle auto, alcuni di loro versano in gravi condizioni.

I carabinieri hanno avviato i rilievi per accertare le cause dello schianto, tra le quali potrebbe esserci stata l'alta velocità. Si ipotizza anche che una delle due auto coinvolte abbia invaso la corsia opposta proprio a causa della velocità sostenuta in un tratto di strada in cui é imposto il limite di 50 chilometri orari.

Secondo quanto si é appreso, il magistrato di turno della Procura di Catanzaro ha già disposto l'alcol test su tutte le persone che viaggiavano a bordo delle due vetture coinvolte nello scontro. A causa dell'incidente il traffico lungo la statale 109 é rimasto bloccato per alcune ore.